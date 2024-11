Sci di fondo: al via la 17^ edizione delle serate del Gruppo Fondisti Città di Lecco

Ad aprire il calendario degli incontri, giovedì 21 novembre alle 21, sarà il dottor Luigi Piatti con una conferenza dal titolo “Il cardiopatico va in montagna”

LECCO – Il Gruppo Fondisti Città di Lecco – Il Campaniletto, in collaborazione con il Circolo Acli Contardo Ferrini, dà il via alla diciassettesima edizione delle serate dedicate agli appassionati di sci di fondo. Un’iniziativa ormai tradizionale che unisce sport, salute e approfondimenti culturali, preparandosi a una nuova stagione invernale all’insegna di tecnica e convivialità.

L’evento, molto partecipato negli anni, si propone di promuovere questa disciplina offrendo spunti tecnici e medici per affrontare al meglio la pratica dello sci di fondo. Il tutto sarà arricchito da ospiti di rilievo e momenti di aggregazione, confermando la vocazione del Gruppo Fondisti a rinsaldare il legame tra sportivi e appassionati.

Ad aprire il calendario degli incontri, giovedì 21 novembre alle 21, sarà il dottor Luigi Piatti con una conferenza dal titolo “Il cardiopatico va in montagna”. Il medico affronterà il tema con un’introduzione clinica, per poi rispondere alle domande del pubblico, fornendo consigli utili per affrontare la montagna in sicurezza.

Giovedì 28 novembre, sempre alle 21, sarà protagonista il giornalista Nando Sanvito, noto volto delle reti Mediaset, con la videostoria “Sorretti da comun Destino”, che promette di coniugare sport e riflessioni su valori condivisi.

Il 5 dicembre toccherà a Gianfranco Polvara, olimpionico e figura di riferimento nel panorama dello sci di fondo, insieme a Luca Bortot, maestro e istruttore. La serata sarà dedicata agli aggiornamenti tecnici sulla disciplina, con un focus su sci, paraffine, pelli e materiali innovativi, per fornire ai partecipanti strumenti utili a migliorare la loro esperienza in pista.

A chiudere il ciclo di incontri sarà, il 12 dicembre a partire dalle 19.30, una serata conviviale per scambiarsi gli auguri di Natale. Un momento di festa tra aperitivi e lasagnette, con una quota di partecipazione di 30 euro. È possibile prenotarsi entro il 5 dicembre contattando Paolo al numero 338 7966644 o Osvaldo al 333 2380325.

Tutte le serate si svolgeranno presso il Circolo Acli Campaniletto, in via Previati 21 a Pescarenico di Lecco, e sono a ingresso libero, salvo l’evento conviviale. Una nuova stagione che si preannuncia ricca di stimoli, capace di intrecciare sport, salute e cultura per tutti gli appassionati di sci di fondo.