Serie C. Il Lecco travolto dall’Atalanta U23, finisce 5-2 per i nerazzurri

Lezione di calcio a Caravaggio: l’Atalanta dilaga contro i blucelesti

In gol: Cassa (15′) risponde Galeandro (20′), Alessio (32′), ancora Cassa (42′); nella ripresa Sipos (52′), Vlahovic (64′) e Alessio (80′)

CARAVAGGIO – Il Lecco crolla contro l’Atalanta U23, nella trasferta di Caravaggio i blucelesti incassano cinque reti dagli avversari nerazzurri. La formazione di casa ha decisamente una gamba e una grinta maggiore della formazione di Volpe che dopo il 4-2 molla su tutti i fronti.

La formazione bluceleste è figlia delle tante assenze però, ritornano dal primo minuto sia Furlan che Billong, ques’ultimo centrale difensivo affiancato da Celjak e Stanga. Mediana a tre con Galli, Ilari e Ionita; sulle fasce a destra Lepore e a sinistra Kritta. Davanti la coppia Galeandro-Sipos.

Diverse defezioni anche tra i padroni di casa perciò Modesto schiera dall’inizio sulla fascia destra Bergonzi. Altra variazione rispetto al match con la Clodiense è Alessio, che sopperisce all’assenza di Vavassori piazzandosi come mezza punta insieme a Cassa dietro a Vanja Vlahović, capocannoniere del Girone A.

Cronaca

Buon avvio del Lecco con qualche spunto in area avversaria con Kritta (L) che prova il tiro da fuori all’8′ ma, finisce di poco a lato. Sul fronte opposto, l’Atalanta vicino al gol al 12′ con il tentativo in area di Navarro (A), Furlan (L) in tuffo salva la porta della formazione bluceleste

Al 15′ si sblocca il risultato con Alessio che recupera palla sulla trequarti ed appoggia a Cassa (A) che calcia preciso sul primo palo. Il Lecco reagisce subito da situazione di angolo: Kritta (L) calcia in mischia, Ilari (L) calcia a botta sicura, ma Gyabuaa (A) salva sulla linea.

I blucelesti pareggiano il risultato al 21′ con una ripartenza veloce: Lepore (L) lancia Sipos (L) che ci prova appena dentro l’area, il portiere non trattiene e sulla palla si avventa Galeandro che non sbaglia. Poco dopo lo stesso autore del gol lecchese ha un’altra occasione per segnare ma da due passi manda alto sopra la traversa.

Partita più viva che mai, al 32′ lancio per Vlahovic (A) che supera il diretto avversario in velocità tira rasoterra e Furlan (L) respinge ma Alessio è lì e appoggia la palla in rete. Il Lecco non molla e al 34′ Stanga ci prova dai trenta metri con una fucilata, messa però in angolo dal Orbic (A).

L’Atalanta spinge ancora: al 39′ gran tiro di Bernasconi (A) che si spegne sull’esterno della rete. Il Lecco perde le linee negli ultimi minuti di gioco del primo tempo e la squadra di Modesto li punisce: al 42′ grande azione di Cassa (A) che lascia sul posto Celjak (L) e imbuca il terzo gol per i bergamaschi. Il Lecco va a fiammate e risponde con il tiro da fuori di Ionita (L) che sfiora il palo.

Un primo tempo in cui il Lecco ha avuto diverse occasioni per segnare ma, non le ha sfruttate. La squadra di Volpe deve essere più cinica sotto porta per poter recuperare il risultato nella seconda frazione di gioco. La panchina è corta però, si potrebbero fare dei cambi per scuotere la formazione bluceleste.

Secondo Tempo

Prima azione pericolosa per i nerazzurri arriva la 47′: Stanga (L) perde l’uomo e Vlahovic (A) calcia da due metri dalla porta a botta sicura, ma Furlan (L) d’istinto la mette fuori. Il Lecco accorcia le distanze e al 52′ trova il gol con Sipos (L) che, sul lancio di Celjak (L), parte sul filo del fuorigioco e mette la palla in rete.

Un minuto dopo ci prova anche Ionita (L) di testa, ma la palla va alta. I bergamaschi alzano i ritmi schiacciando il Lecco nella propria trequarti e al 66′ arriva il quarto gol nerazzurro: gran giocata di Vlahovic (A) che punta Billong (L), lo salta e la piazza nell’angolino basso alla desta di Furlan (L).

Ancora Atalanta al 69′: azione personale di Cassa (A) che va via sulla sinistra, poi si accentra fino ad attraversare tutto il campo e andare e chiudere col destro, ma il suo tiro finisce a lato di pochissimo. All’81’ trova la doppietta personale Alessio (A) che raccoglie il filtrante di Del Lungo (A), il numero 26 spiazza Furlan (L) complice una deviazione di Billong (L).

Nonostante le cinque reti messe a segno, l’Atalanta non smette di attaccare ed ha altre occasioni nel finale ma, un ottimo Furlan (L) impedisce al Lecco di chiudere con un parziale negativo ancora più ampio.

Secondo tempo dalle due facce: il gol di Sipos aveva dato speranze di recuperare il risultato. Ma il 4-2 firmato Vlahovic taglia definitamente le gambe ai blucelesti che smettono praticamente di giocare, contenendo gli attacchi avversari. Atalanta U23 decisamente superiore nel gioco con una facilità di andare a segno da squadra di categoria superiore, da cui il Lecco può solo imparare.

Tabellino

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Pardel; Obric, Del Lungo, Navarro; Bergonzi (33′ Scheffer), Gyabuaa (75′ Manzoni), Panada (84′ Kraja), Bernasconi; Alessio, Cassa (75′ Soppy); Vlahovic (84′ Artesani). All. Modesto

LECCO (3-5-2): Furlan; Celjak, Billong, Stanga; Lepore (65′ Mendoza), Ilari, Galli (74′ Dore), Ionita, Kritta; Galeandro (74′ Zuberek), Sipos. All. Volpe

Marcatori: 15′ Cassa (A), 20′ Galeandro (L), 32′ Alessio (A), 42′ Cassa (A), 52′ Sipos (L), 64′ Vlahovic (A), 80′ Alessio (A)

Arbitro: Rispoli di Locri assistito da Lauri di Gubbio e Tommasi di Lecco. Quarto ufficiale Menozzi di Treviso.

Ammoniti: Kritta (L), Dore (L)

Espulsi:

Classifica

Padova 45

Vicenza 43

FeralpiSalò 32

Atalante U23 32

Renate 31

Trento 30

Alcione Milano 29

Novara 28

Lumezzane 27

AlbinoLeffe 25

Lecco 23

Virtus Verona 21

Arzignano 21

Giana Erminio 20

Pro Vercelli 19

Pergolettese 17

Pro Patria 17

Triestina 13

Caldiero Terme 15

Union Clodiense 9