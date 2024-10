Tennis Tavolo Abbadia: risultati deludenti nei campionati regionali

La squadra di serie C2 ha subito una sconfitta per 6-1 contro il Villa Romanò di Inverigo

ABBADIA LARIANA – Giornata negativa per l’ASD Tennistavolo Abbadia Lariana nei campionati regionali di tennistavolo. La squadra di serie C2 ha subito una pesante sconfitta per 6-1 in trasferta contro il Villa Romanò di Inverigo (CO).

A pesare sulla performance sono state le assenze di Gigi Falbo e Giovanni Villa, costretti a restare a casa per motivi di salute. A rappresentare i colori del Lario sono stati Mauro Vassena, Mattia Valsecchi, che ha giocato anche in doppio, e la giovanissima Sara Pancera, in prestito dalla squadra inferiore. Nonostante il punto della bandiera conquistato da Mauro Vassena, la compagine lariana rimane ferma a zero punti in classifica generale.

Nella serie D3, girone Lecco/Sondrio, la squadra “A” ha subito una sconfitta per 4-3 in trasferta contro la Cernuschese a Cernusco Lombardone. Paolo Fumagalli ha contribuito con due punti, mentre Alberto Spagnolo ha aggiunto un punto. Loris Fumagalli non è riuscito a ottenere la vittoria, perdendo per un solo punto. Da segnalare anche il doppio Spagnolo-Fumagalli Paolo.

Anche per la squadra “B” dell’Abbadia, la partita casalinga nel medesimo campionato ha avuto un esito negativo: il Valmadrera Verde si è imposto con un punteggio di 5-2. I due punti di Enzo Camarilla, di cui uno ottenuto in doppio con Federico Rigamonti, non sono stati sufficienti per ribaltare la situazione. Luca Sacco e Manuel Paduano sono rimasti a secco di vittorie.

Attualmente, le squadre A e B in serie D3 sono appaiate a 2 punti, nonostante la squadra A abbia disputato una partita in più (il derby, anticipato secondo il regolamento).

Infine, il prossimo appuntamento per tutte le squadre è fissato per sabato 9 novembre nel pomeriggio. La formazione di C2 sarà in trasferta a Lozza (VA) per affrontare il TT Varese Diesis, mentre le squadre “A” e “B” di D3 si sfideranno in casa, presso la palestra di via della Quadra alle 16:30, contro le formazioni di Caprino Bergamasco Sansone “B” e “A”.