Tennistavolo Abbadia Lariana: in D3 ancora una vittoria per la formazione “A”

Concluso il quinto turno del campionato regionale per l’ASD Tennistavolo Abbadia Lariana

ABBADIA LARIANA – Concluso il quinto turno del campionato regionale per l’ASD Tennistavolo Abbadia Lariana. Tra risultati combattuti e vittorie nette, le formazioni della società lecchese hanno dato prova di carattere, pur lasciando spazio a margini di crescita.

In C2 Regionale, la squadra di punta ha sfiorato il colpo grosso contro il GS Villa Guardia (CO), cedendo per 4-3. Nonostante la sconfitta, Luca Pasini e Giovanni Villa si sono distinti, portando a casa rispettivamente due e un punto. Tuttavia, il doppio decisivo, con gli stessi protagonisti, non è andato a buon fine. Rimasto a secco Mauro Vassena. Ora l’attenzione è rivolta al prossimo incontro del 14 dicembre, quando i lariani affronteranno in trasferta i pongisti della Libertas Cernusco Lombardone, entrambi fanalini di coda della classifica.

In D3 Regionale (girone Lecco/Sondrio), spicca il trionfo della squadra “A”, che ha inflitto un sonoro 7-0 ai “cugini” del Valmadrera Blu. La coppia Alberto Spagnolo e Loris Fumagalli ha aperto le danze vincendo il doppio, seguito dalle due vittorie a testa di Michele Lafranconi e dello stesso Spagnolo. Primo successo stagionale anche per Fumagalli e Simone Pugliese, che hanno consolidato la supremazia dell’Abbadia.

Meno fortunata la squadra “B”, battuta a Morbegno per 6-1. A salvare l’onore è stato Manuel Paduano, autore del punto della bandiera.

Per la prossima giornata, in programma sabato 21 dicembre, la squadra “A” affronterà il Valmadrera Verde in un match equilibrato tra formazioni a pari punti in classifica. La squadra “B” invece sarà ospite del Sansone B a Caprino Bergamasco, cercando riscatto dopo la sconfitta.