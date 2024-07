Team Alba Orobia Bike: Davide Grigi nella top ten al Campionato Italiano a Gorizia

A Grosio invece, i Giovanissimi hanno partecipato alla settima prova del circuito dell’Assobike

ROBBIATE – Tre atleti del Team Orobia Bike Robbiate si sono recati a Gorizia per partecipare all’evento del Campionato Italiano Giovanile Xco di mtb. “Giornate difficili, purtroppo, per i nostri tre moschettieri. Negli Esordienti del II anno (14 anni), occhi puntati su colui, che l’anno scorso, vinse il titolo Italiano a Nave tra gli atleti del I anno (13 anni). Davide Grigi è arrivato all’Italiano ‘lottando’ con alcuni problemi fisici. Ha lavorato tanto per essere ancora protagonista. Nel primo giro, il brianzolo, è lì davanti, correndo più di carattere e di cuore. Nel finale, però, Grigi accusa un calo. La fatica si fa sentire. Con tenacia, il portacolori dell’Alba Orobia Bike, porta a termine la sua prova, archiviando il suo Italiano, con un buon settimo posto. Lui non sarà molto contento, ma il ‘campione’ in casa Taob rimane” queste sono le parole dal Team Alba Orobia Bike.

Prima esperienza ad un Italiano, intanto, per Claudio Pizzato. Il biker è stato coinvolto, in due occasioni, in alcuni contatti, che gli hanno fatto perdere ritmo di gara e posizioni. Termina al ventisettesimo posto. Invece, Alma Castellucci, con la biker che chiude ventiduesima tra le Allieve del II anno (16 anni).

Le attività off road dei Giovanissimi (7/12 anni) continuano a Grosio in provincia di Sondrio con il calendario della settima prova del circuito dell’Assobike. Commentano dallo staff sportivo: “Grazie alle prove dei nostri bikers, la società robbiatese conquista un brillante secondo posto. A livello individuale”.

Nei G1 (7 anni) secondo posto di Simone Liam Facconi, con Federico Airoldi che conclude al quinto posto: 14^ Alessio Parlato. Argento anche per Gloria Caruso nella prova femminile, con Chiara Magni al quinto posto. Sale sul terzo gradino del podio nella gara riservata ai G2 (8 anni) Marco Poletto. Quinto è Ruggero Valtolina: 14^ Pietro Villa. In campo femminile ottava è Chiara Magni. Decima piazza conquistata da Ivan Parlato tra i G3 (9 anni), con Giorgia Bonati quarta nella prova femminile. Centra la top ten anche Lorenzo Vitale con il biker che archivia la sua gara al sesto posto: decimo è Cristian Ravasi: 18^ Lorenzo Castelli. In campo femminile sesta giunge Victoria Caruso. Nei G5 (11 anni) decimo termina Gabriele Poletto, con Agnese Villa che sale sul terzo gradino del podio della prova femminile. Nei G6 (12 anni) decimo è Alex Galbiati: 16^ Simone Scaccabarozzi, 18^ Nicolò Tebaldi.

“Da rimarcare che Andrea Colombo ha fatto una splendida esperienza agonistica in quel di Bellwald nel Vallese in Svizzera partecipando alla sua prima EDR (Ebike Enduro) di Coppa del Mondo risultando il quarto degli Italiani in gara. La Coppa del Mondo Enduro prevedeva cinque prove speciali. Totale di 54 km, con 4.591 mt di discese e 1.583 mt di dislivello totale (compresi i trasferimenti), mentre l’evento E-Enduro prevedeva nove speciali per un totale di 76,3 km di percorso con 5.899 mt di discesa e 2.677 Mt di dislivello totale (trasferimento compresi)” commentano dal Team.

Infine, a Cernusco sul Naviglio, si sono disputate le gare su strada valide per il Campionato Regionale di società per Giovanissimi. In gara anche Marco Sironi (G3) e Matteo Sironi (G5).