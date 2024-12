Vittoria dell’As Merate volley in casa contro i giovani del Powervolley

Vittoria per 3 a 0 sabato sera per l’As Merate volley nella palestra di via Montello

I gialloblu hanno conquistato tre punti importanti nel campionato di serie C

MERATE – Vittoria casalinga per i gialloblu dell’As Merate sabato sera nella palestra di via Montello. I ragazzi di coach Debora Spreafico hanno dominato l’ottava giornata del campionato di serie C contro i giovani di Powevolley vincendolo per 3 set a 0.

“Siamo scesi in campo con una buona aggressività e un buon approccio che non ha lasciato spazio agli avversari di conquistare molti punti” spiega la coach. Il primo set si è chiuso infatti per 25 a 8 per i padroni di casa che hanno calato un po’ di intensità nel secondo e soprattutto nel terzo set.

“Tenere ritmo e concentrazione in questo tipo di partite non è sempre facile” commenta coach Spreafico. Da registrare, come unico tasto dolente della partita, l’infortunio in regia con Covi che, saltando sul piede di Conci, si è procurato una piccola distorsione alla caviglia destra ed è stato costretto a uscire dal campo. “Dovremo adattare il lavoro in settimana per poter continuare a lavorare nel migliore dei modi” conclude Spreafico.