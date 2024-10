Pallamano. Il Molteno è pronto per il match casalingo contro Belluno

Una partita decisiva per entrambe le squadre

“Stiamo preparando bene la partita, ma dobbiamo sicuramente giocare a un livello molto alto e mantenere la massima attenzione per tutta la durata del match”

MOLTENO – Nel fine settimana si svolgerà la quinta giornata di andata del campionato di Serie A Silver. Dalla quarta giornata, emerge che solo Trieste e Belluno continuano a mantenere l’imbattibilità stagionale, mentre il Salumificio Riva Molteno conquista il secondo posto in classifica, grazie a una vittoria decisiva nello scontro diretto contro la Len Solution Carpi.

Un Molteno che arriva, quindi, da tre vittorie consecutive, e cerca, nel prossimo turno di calare il poker. La formazione di mister Gagliardi, sabato sera alle ore 20, affronterà al PalaSanGiorgio, proprio il Belluno, team che ha conquistato due vittorie ed altrettanti pareggi, ed ha gli stessi punti (come Romagna) della squadra lecchese.

Un match sicuramente molto avvincente per le due formazioni, che dovranno dimostrare il loro valore per rimanere nelle zone alte della classifica. Il direttore tecnico del Molteno, Danilo Gagliardi, è stato intervistato per presentare la partita.

Mister, come ha sottolineato nel post gara di Carpi, si è vista una grande difesa, accompagnata dalle ottime parate di Kralik. Questo indica che la squadra ha saputo interpretare al meglio le nuove strategie di gioco?

“Posso dire che questa questione varia di partita in partita. Tuttavia, voglio sottolineare che il Molteno adotta due sistemi difensivi, scelti in base all’avversario. In entrambe le situazioni, ho notato una grande coesione tra i reparti e nel gruppo, un aspetto che è stato particolarmente evidente nell’ultima partita”.

A Carpi avete subito solo 20 reti. Che valore attribuisce a questo dato tecnico?

“Significa molto. Abbiamo affrontato una squadra molto offensiva, con giocatori di grande qualità. È stato un notevole risultato tecnico. La nostra difesa deve sempre cercare di disturbare il gioco degli avversari e, soprattutto, pressare intensamente per tentare di rubare il pallone”.

Abbiamo visto un Molteno che ha mantenuto un ottimo livello atletico per 60 minuti. È questo il Molteno che desidera, mister?

“Esattamente. Abbiamo vinto su un campo molto difficile, mettendo in mostra tutto il nostro potenziale e le nostre capacità, sia individuali che di squadra”.

Cosa può dirci riguardo alla prossima sfida contro il Belluno?

“Stiamo preparando bene la partita, ma dobbiamo sicuramente giocare a un livello molto alto e mantenere la massima attenzione per tutta la durata del match. Il Belluno è una delle due squadre imbattute del campionato, e meritano il massimo rispetto. Tuttavia, noi vogliamo vincere questa partita davanti al nostro splendido pubblico, dimostrando e confermando il vero valore del Molteno in questa stagione”.

Classifica: Trieste 8, Molteno, Belluno e Romagna 6, Cologne e Carpi 5, Campus Italia 4, Haenna 3, Bologna e Verdeazzurro 2, Lanzara 1, Mascalucia 0 punti.