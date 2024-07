La Polisportiva Valmadrera dona divise e tute ai giocatori in Burkina Faso

Lo sport, soprattutto tra i più giovani, non deve avere confini

“E’ un modo anche questo per ricordare il 50^ della società”

VALMADRERA – La Polisportiva Valmadrera ha donato ai giovani calciatori di Bobo Dioulasso in Burkina Faso alcune divise e tute non più utilizzate dalla società di Valmadrera.

Si tratta di un’iniziativa che continua con il Burkina Faso e che ha avuto anche esperienze precedenti anche nel Centro America. Spiegano dalla società: “E’ un modo anche questo per ricordare il 50^ della società e per dimostrare che lo sport, soprattutto tra i più giovani, non deve avere confini“.