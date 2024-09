Sport. Stagione al via per i 350 calciatori della Polisportiva Valmadrera

Quest’anno, solo nel calcio, ci sono 15 squadre iscritte a campionati FIGC-LND e CSI

L’augurio della società: “Buona stagione sportiva ai 350 calciatori grandi e piccoli della Polisportiva Valmadrera”

VALMADRERA – Stagione al via, con la Polisportiva Valmadrera pronta ad affrontare i tanti campionati di calcio. Un obiettivo costante della società è proprio quello di coprire tutte le fasce d’età per seguire con continuità i ragazzi nella loro crescita sportiva. Ed anche quest’anno, solo nel calcio, ci saranno 15 squadre iscritte a campionati FIGC-LND e CSI.

Si parte dalla scuola calcio, al via sabato 14 settembre con le iscrizioni, da anni ormai coordinata da Fabio Cardinio, ex capitano del Lecco e con tanti allenatori per seguire al meglio le 3 annate del 2019, 2018, 2017. Ci sono poi le varie annate del settore giovanile seguite da Greta Anghileri, insegnante di educazione fisica con master nel calcio.

I Pulcini 2016 saranno seguiti da Nicola Rastella’ e Davide Tentori, da anni allenatori in Polisportiva ma facenti parte del gruppo dei tanti giovani volontari della Polisportiva.

I Pulcini 2015 ritrovano i loro allenatori Edoardo Valagussa e Aldo Russo a cui si aggiunge Luca Anghileri.

Gli esordienti 2014 saranno sempre coordinati da Nino Rusconi e come le annate precedenti saranno 2 le squadre iscritte a campionati per riuscire a far giocare tutti.

Gli esordienti 2013 ritrovano Biagio Ruberto, iniziando a giocare a 9 dopo diversi campionati a 7.

Due squadre a 9 per gli esordienti 2012, dove al team di Vincenzo Battista, Niccolò Nutricati e Davide Russo si aggiunge quello di Gigi Morrillo.

Quindi i giovanissimi a 11, dove l’annata del 2011 sarà sempre allenata da 2 giocatori della Prima Squadra, Adama Karamoko e Bryan Ramadani che insieme ad altri giovani anche l’anno scorso hanno seguito corsi per allenatori FIGC.

Si passa poi agli allievi, con il gruppo del 2009-2010 seguito da Adone Negri e quello del 2008, in questo weekend in “ritiro” a Caglio, allenato sempre da Franco Sarra.

Altri dirigenti seguiranno durante l’ anno il settore giovanile.

Per finire, per completare il loro percorso, le squadre del settore adulto, juniores,con la conferma dell’ allenatore Mauro Vassena e del suo staff, prima squadra in Prima Categoria con Fabio Rompani, Rusconi Ernesto , Ivan Frigerio e Mauro Gargantini e Open a 11.

Anche quest’anno tanti tecnici, allenatori e volontari che seguiranno gli allenamenti e le partite dei ragazzi sul campo in sintetico dell’oratorio di Valmadrera (un investimento come si vede “obbligato”) e sui campi comunali di Rio Torto.