Vela. La Lega Navale di Mandello vince la XII Interlaghina Optimist

Oltre 100 partecipanti alla 12^ edizione della regata organizzata dal Circolo Velico Tivano

I vincitori: Filippo Osti (Lni Mandello) e Giulia Dallò (Cv Tivano) nella Divisione A; Pietro Pesaresi (Cv Bellano) e Ludovica Itocchi (Lni Mandello) nella Divisione B

VALMADRERA – Tre prove in acqua invece delle sei previste hanno determinato i vincitori della 12^ edizione dell’Interlaghina Optimist–Trofeo Galletto Vallespluga, organizzata dal Circolo Velico Tivano e valida anche come recupero della 5^ prova del Campionato Zonale Optimist XV Zona. Tra i 102 iscritti alla regata (ma solo 95 i partenti al via) i vincitori sono risultati: Filippo Osti (Lni Mandello del Lario) nella Divisione A (78 classificati nati tra il 2009 e il 2013) con 5 punti (2, 1, 2) e Pietro Pesaresi (Circolo Vela Bellano) con 6 punti (1, 1, 4) nella Divisione B (17 classificati nati nel 2014 e 2015), Giulia Dallò (Cv Tivano, 19 punti, 5, 8, 6) e Ludovica Itocchi (Lni Mandello, 6 punti, 2, 2, 2) nel due classifiche femminili, rispettivamente Divisione A e B.

La Lega Navale di Mandello del Lario ha invece vinto, per la quinta volta, il Trofeo Interlaghina Optimist, assegnato alla squadra che ha ottenuto i migliori tre piazzamenti nella classifica finale sia nella categoria Cadetti che Juniores, davanti al Circolo Velico Tivano. Osti infine si è aggiudicato il Trofeo Galletto Vallespluga, assegnato all’atleta con il miglior punteggio assoluto senza scarti. Un riconoscimento anche per Leonardo Montis (Lni Milano), premiato con atleta più giovane in gara.

“Noi a Valmadrera siamo fortunati ad avere queste attività sul nostro lago – dichiara Cesare Colombo, sindaco di Valmadrera, presente alla cerimonia di premiazione – è anche vero però che la fortuna non viene a caso ma è una combinazione di opportunità e competenza”.

Presente alla cerimonia anche Davide Ponti, presidente della XV Zona Fiv, che ha ringraziato il Circolo Velico Tivano per l’ottima organizzazione: “La XV Zona quest’anno era presente anche alle Olimpiadi di Parigi proprio con un atleta del Lario, Bruno Festo, della Lni Mandello. I giovani velisti devono prendere esempio da questi campioni”.

Il podio della classifica assoluta, valida anche come classifica della 5^ prova del Campionato Zonale XV Zona, della Divisione A è stato completato al secondo posto da Edoardo Ghetti (Cv Tivano, 1, 3, 3) e al terzo da Dylan Andrea Kirk (Aval Gravedona, 8, 2, 1), mentre nella Divisione B al secondo posto si è piazzata Ludovica Itocchi e al terzo Cecilia Comerlati (Marvelia, 4, 5, 3).

I piazzamenti degli altri atleti del Cv Tivano, tutti nella Divisione A, sono stati: Gianluca Milani al 13esimo posto (27, 16, 13), Riccardo Rota Gelpi al 17esimo (34, 11, 26), Giacomo Galimberti al 20esimo (41, 14, 24), Anna Pozzoli al 25esimo (31, 23, 38), Carlo Galetti al 29esimo (44, 21, 32), Sofia Arrigoni al 32esimo (35, 24, 51), Vittoria Arrigoni al 36esimo (45, 43, 30), Matteo Pozzoli al 41esimo (40, 65, 21), Lucia Valtolina al 49esimo (60, 37, 45) e Riccardo Padovese al 67esimo (51, 64, 62).

Un’edizione di Interlaghina quindi a due facce quella del 2024, piuttosto impegnativa quanto a sistemazione del campo di regata per i salti di vento (da sud) nella giornata di sabato e nella gestione del flebile Tivanello la domenica. Il Comitato di regata, presieduto dall’Udr Walter Ghezzi, coadiuvato da Enea Beretta, Lorenzo Crippa, Marco Osnaghi e dalle due aspiranti Udr Diana Cenghialta e Teodolinda Panizza, riusciva a dare il via alla prima prova, ma il vento calava sotto il minimo consentivo già nel primo bordo di bolina, rendendo necessario sventolare la bandiera November e annullare la stessa prova. Poi, come uno splashdown dai foil, non c’è stato più verso di far ripartire la regata in tempo utile.