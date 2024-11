Cena sociale per lo Sci Club Primaluna, presentate le nuove divise

Grande applauso per tre atleti che hanno gareggiato nello Skiroll e Mtb: Marco Combi, Mattia Combi e Davide Grigi

Presente il giornalista Gianni Menicatti con il suo libro “Sport Lecchese”

PRIMALUNA – Una serata di festa per lo Sci Club Primaluna che si è ritrovato per la tradizionale cena sociale con atleti, allenatori, tifosi, sponsor presso il “Ristorante e Pizzeria al Bellano”. Il presidente Piero Colombo ha fatto i complimenti agli atleti e ha ringraziato allenatori, tifosi e soprattutto sponsor. Presentata anche la nuova divisa di gara, prima di consegnare un regalo a tutti gli atleti. Presente anche il giornalista e scrittore Gianni Menicatti che ha presentato il libro “Sport Lecchese” 100 anni di eventi, personaggi e risultati.

La prima gara della stagione invernale è in programma per sabato 14 dicembre a Livigno con la Minisgambada. Un grande applauso per tre atleti che hanno gareggiato per lo Skiroll e Mtb: nello skiroll Marco Combi vince la Coppa Italia nella categoria Under 14, Mattia Combi secondo nella categoria under 12, Davide Grigi nella Mtb è stato capace di vincere il titolo Italiano Team Relay-Accadia, 2° Campionato Italiano d’inverno (Tore Canavese), 3° Campionato Italiano XCC (Ciocco), 3° Campionato Italiano Enduro, Campionato Regionale XCO (Piazzatorre), campione provinciale cronometro strada (Valmadrera), 4° per il Campionato Europeo Team Relay-Jonkoping (Svezia), 12° Campionato Europeo XCO-Jonkoping (Svezia), 2° classificato nella Generale Italia Bike Cup, ben 12 podi in gare Nazionali.