Piani Resinelli. Snow Run 2025: vincono Luca del Pero e Elisa Desco

La gara invernale targata Falchi Lecco, GSA Cometa e Team Pasturo si è corsa oggi ai piedi delle Grignetta. Le CLASSIFICHE

PIANI RESINELLI – Una splendida giornata ha fatto da cornice alla 6^ edizione della Snow Run dei Piani Resinelli, quest’anno Nortec Skysnow Running Cup, che si è corsa oggi, sabato.

Gara invernale che ha visto i runner dotati di ramponcini sfidarsi lungo il percorso innevato tracciato sui sentieri del Parco Valentino con passaggio all’interno delle Miniere, in contesto montano unico avendo la Grignetta quale spettatore d’eccezione. Alla regia dell’evento come sempre Falchi Lecco, GSA Cometa e Team Pasturo.

A vincere l’edizione 2025 è stato Luca del Pero (Sky Lario Runners) che ha fermato le lancette del cronometro sul “best time” di 59’56”55, alle sue spalle in 2^ posizione Lorenzo Rota Martir in 1h00’12”48 e al 3° posto Alessandro Riva col tempo di 1h00’46”18.

Nella sfida in rosa la vittoria è andata a Elisa Desco (Team Scarpa) che ha chiuso la sua gara in 1h10”23”57, al 2° posto Benedetta Broggi (Sport Project VCO) in 1h12’04”50, mentre sul 3° gradino del podio è finita Aurora Bosia (Falchi Lecco) col tempo di 1h15’29”50.

Un’edizione 2025 da incorniciare grazie anche alla grande presenza di pubblico e una splendida giornata di sole.

CLASSIFICA ASSOLUTA

CLASSIFICA MASCHILE

CLASSIFICA FEMMINILE

Domani la galleria fotografica di Giancarlo Airoldi con tutti gli atleti all’arrivo