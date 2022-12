(S)Punti di Vista. “Cos’è una relazione? come nasce? perché finisce?”

RUBRICA – Cari amici lettori, bentrovati! La storia che ho raccontato venerdì scorso ha suscitato molti commenti e numerose riflessioni e anche io, leggendo le considerazioni di chi mi ha raggiunta via mail (giovannasama71@gmail.com) ho pensato a quanto siano sempre state importanti le relazioni nella mia vita e per la mia vita.

Mi domando e vi domando: cos’è una relazione? come nasce? perché finisce?

Mi domando perché certe relazioni siano così difficili e altre filino via che è un piacere, perché persone a me vicine mi conoscano meno di persone lontane e cosa cerco in una relazione: perché ci si sceglie? Perché ci si rifiuta? Cosa significa essere amici? Cosa significa amare?

E mentre cerco risposte a questi quesiti mi capita sotto gli occhi un titolo del Corriere che recita così “La moda dei fidanzatini geolocalizzati: nelle coppie di giovanissimi ci si controlla col gps”; questo titolo mi turba: il fatto di controllare il proprio partner può essere considerato socialmente e moralmente accettabile al punto da diventare una moda? Sono costernata e penso all’improvviso che non saranno solo I giovanissimi a controllare il parter attraverso il gps ma che quasi certamente lo faranno anche gli adulti (quelli capaci di farlo, beninteso) e mi domando da dove nasce l’asigenza di controllare il fidanzato, la fidanzata, il marito, la moglie, I figli (penso al numero crescente di applicazioni in tal senso) e mi domando e vi domando: la fiducia ha a che vedere con le relazioni? Le relazioni hanno a che vedere con la fiducia?

E allora, in questo tempo di Avvento, il pensiero corre a Maria che si è fidata di Dio e dell’angelo, a Giuseppe che si è fidato dell’angelo e di Maria, ai Magi che si sono fidati della stella… penso ai bambini che si fidano degli adulti e a tutti coloro che in nome dell’amore credono e si fidano… fino al punto da lasciarsi tradire.

Vi aspetto venerdì 23, antivigilia, per scambiarci gli auguri!

Giovanna Samà

