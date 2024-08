Valmadrera. Eventi culturali a settembre e ottobre, ecco il calendario

Un autunno ricco di iniziative, fra mostre e incontri con autori

“Importante proporre al pubblico un calendario complessivo delle numerose iniziative culturali”

VALMADRERA – A Valmadrera la cultura non va mai in vacanza: dopo un’estate fatta di cinema all’aperto e spettacoli a Parè, si programmano nuovi eventi per l’autunno. L’Assessorato alla Cultura propone per settembre e ottobre un calendario ricco di proposte di alta qualità e notevole varietà, destinate a un pubblico sia giovane che maturo. Molte iniziative sono state proposte da associazioni e patrocinate dal Comune. Il nuovo calendario segna anche la riapertura della Sala Esposizioni del Centro Culturale Fatebenefratelli, dopo gli importanti lavori di riqualificazione la Sala torna ad ospitare mostre ed iniziative.

Il calendario si apre il 7 settembre con la Golden Night: una serata organizzata dai commercianti e dalla Biblioteca di Valmadrera che avrà luogo nel centro cittadino. Alle ore 18 si terrà “Leggistorie“, evento promosso dalla biblioteca. Il giorno successivo, 8 settembre, si terrà alle 11 presso il ristoro OSA a San Tomaso il Festival “Raccontami la Montagna“. Durante l’evento, organizzato in collaborazione con la Libreria Volante di Lecco e le Associazioni CAI, OSA e SEV, interverrà l’autore Paolo Malaguti. Marco Agosta e Marina Morpurgo saranno ospiti del Festival il 29 settembre presso la sede CAI di Valmadrera. Il 19 ottobre, alle 17, sarà ospite presso rifugio SEV a Pianezzo l’autrice Linda Cottino.

Dal 14 (stessa data in cui, fra l’altro, è stata organizzata una Cena in Bianco alle 19.30 presso il centro Fatebenefratelli) al 29 settembre si terrà l’evento “Ville Aperte“: sarà possibile partecipare a visite guidate all’orto botanico e a Villa Gavazzi. Per gli ultimi due giorni dell’evento sono stati organizzati concerti a cura di Mikrokosmos alle ore 17.00.

Inizia sempre il 14 ma termina il 22 settembre la Mostra “Impronte d’artista“, con opere di Ersy Dell’Oro. Promossa dai famigliari in collaborazione con il Comune la mostra, che verrà inaugurata alle 18.30, si terrà presso la Sala Esposizioni. Domenica 15 alle 11.30 si terrà la performance artistica “Corpo vivente” legata alla mostra.

La Seconda Festa delle Associazioni avrà luogo il 21 settembre dalle 17 alle 23. La festa, promossa dal Coordinamento Cittadino e dal Comune, si spanderà per le vie del paese ed al CCFBF. In caso di maltempo sarà rinviata a sabato 28 settembre, data che coincide con l’ultimo dei due giorni della Mostra dei cimeli e di oggetti da collezione riguardanti le guerre. La mostra è promossa dall’Associazione provinciale Caduti e dispersi in guerra, in collaborazione con l’Associazione culturale Amico del collezionista.

La Festa della Madonna di San Martino si svolgerà il 13 ottobre. Sono prevista visite guidate alla Chiesetta e la proiezione di un filmato su San Martino. Dal 26 ottobre al 10 novembre la città ospietrà un artista straniero: il tedesco, originario della città gemella di Weissenhorn, Norbert Riggenmann inaugurerà la mostra “Altar“.

In date e luoghi ancora da definire avrà luogo la rassegna culturale volta a presentare gli autori della provincia di Lecco che hanno partecipato al bando promosso dalla Biblioteca.