Ballabio. Venerdì la consegna delle civiche benemerenze, ecco i premiati

Saranno nove i destinatari del prestigioso riconoscimento

Prima della cerimonia di consegna, avrà luogo l’accensione delle luminarie natalizie

BALLABIO – Ballabio si appresta a vivere un momento significativo per tutta la sua comunità: la consegna delle civiche benemerenze, un evento che rappresenta un’occasione di grande valore simbolico e di riconoscimento per chi, con il proprio impegno, ha contribuito in modo straordinario alla crescita e al benessere del territorio.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Bruno Bussola, con questa prestigiosa onorificenza, intende esprimere la propria stima e gratitudine nei confronti dei concittadini che si sono distinti per il loro contributo alla sviluppo sociale, culturale, economico e spirituale di Ballabio.

I nuovi benemeriti sono i seguenti: Albergo Ristorante Sporting Club, Bolchi Gabriella, Combi Piera A.M., Don Benvenuto, Doghi Shoes di Donghi Elisa, Ferrari Casimiro A.M., Fontana Piercarlo A.M., G.S.O. Ballabio, Pasini Alice.

La consegna delle civiche benemerenze, in programma per venerdì 29 novembre alle ore 18.30 presso la sala consiliare, sarà preceduta, sempre nel parco della Villa Comunale, dall’accensione delle luminarie natalizie, che avverrà alle ore 17.30.

Un evento che inaugurerà ufficialmente il periodo delle festività, offrendo un momento di festa per tutta la comunità. I più piccoli potranno godere di cioccolata calda e dolci, mentre gli adulti potranno riscaldarsi con vin brulé, in un’atmosfera di calore e condivisione che anticiperà la cerimonia di premiazione.