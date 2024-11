Cfpa Casargo, al via gli open day. Il 17 novembre il primo appuntamento

Gli altri due Open day si terranno sabato 14 dicembre e venerdì 17 gennaio

CASARGO – Domenica 17 novembre si terrà il primo Open day del Cfpa di Casargo: studenti e famiglie potranno scoprire le opportunità formative e le novità offerte dalla scuola alberghiera.

Il personale dell’istituto guiderà i visitatori alla scoperta delle peculiarità e dei percorsi di studio offerti, fornendo tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione all’anno scolastico 2025-2026.

Gli altri due Open day si terranno sabato 14 dicembre e venerdì 17 gennaio.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi sul sito www.cfpaprenota.it.

Per ulteriori informazioni: 0341 840250, www.cfpacasargo.net.

“Con il primo Open day del 17 novembre – commenta il Consigliere provinciale delegato ai Rapporti con Apaf Simone Brigatti – il Cfpa di Casargo apre le sue porte ai futuri studenti e alle loro famiglie per mostrare l’alta qualità dei propri corsi di formazione. Dopo il successo del corso ‘Operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio’, istituito nel 2024, per il 2025 la volontà è quella di aumentare ancora l’offerta formativa: per questo durante l’Open day verrà presentato il nuovo corso di ‘Operatore della promozione dell’accoglienza’ con particolare curvatura sul turismo e sul marketing territoriale in ottica digitale. La Provincia di Lecco sostiene con convinzione il ruolo centrale di questo istituto nell’educazione dei tanti ragazzi che lo frequentano”.