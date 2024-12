Osnago: anziano non risponde al telefono, scattano i soccorsi, ma è un falso allarme

E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, martedì, in via Bergamo

Sul posto ambulanze, vigili del Fuoco e Carabinieri: per fortuna il novantenne stava bene e non aveva semplicemente sentito il telefono

OSNAGO – Non rispondeva, da ore, alle telefonate dei parenti che, allarmati, hanno contattato le forze dell’ordine, ma per fortuna l’uomo, di circa 90 anni, non aveva semplicemente sentito il suono del telefono.

Ingente mobilitazione di soccorritori nel tardo pomeriggio di ieri, martedì, in via Bergamo dove intorno alle 18 si sono portati ambulanza, automedica, vigili del Fuoco e carabinieri per soccorrere un anziano di cui non si avevano notizie da alcune ore.

Fortunatamente si è trattato di un falso allarme: l’uomo, di circa 90 anni, era in casa e stava bene: semplicemente non aveva sentito il telefono.