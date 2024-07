Tanti interventi in montagna, domenica impegnativa per il soccorso alpino

Tre chiamate nel giro di poche ore tra Valsassina e lago

I tecnici della stazione Valsassina-Valvarrone impegnati a Premana, Dervio e Bobbio

BARZIO – Domenica impegnativa, quella appena trascorsa, sul fronte dei soccorsi in montagna tra Valsassina e lago. I tecnici del Soccorso Alpino stazione Valsassina Valvarrone sono intervenuti in mattinata per prestare aiuto a una spettatrice del Giir di Mont (la storica skyrace di Premana) che si è infortunata a un ginocchio. La donna è stata soccorsa e portata a Premana.

Nel pomeriggio 5 tecnici del Cnsas e 5 motociclisti del moto club Valsassina sono stati attivati per una ragazza che si è persa lungo il Sentiero del Viandante a Dervio. La ragazza è stata poi recuperata e portata al sicuro dall’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Infine, sempre nel pomeriggio di domenica, intervento del Soccorso Alpino ai Piani di Bobbio per una turista straniera di 57 anni che ha accusato un malore nei pressi del rifugio Ratti-Cassin. La donna è stata riaccompagnata a Barzio dai tecnici della stazione Valsassina-Valvarrone.