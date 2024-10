Confindustria Lecco Sondrio: costituzione dei gruppi tecnici e di filiera

Un approccio innovativo per coinvolgere imprenditori e promuovere il dialogo tra settori

Marco Campanari: “Obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso un maggiore coinvolgimento di tutti”

LECCO – Negli ultimi mesi, il programma di mandato del Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari, ha intrapreso un percorso significativo volto a rafforzare il coinvolgimento degli imprenditori all’interno dell’attività associativa. Questa iniziativa si è concretizzata attraverso l’assegnazione di deleghe specifiche ai membri del Consiglio di Presidenza e, in particolare, con la creazione di Gruppi tecnici e Gruppi di filiera.

Questi nuovi gruppi affiancano le Categorie merceologiche già esistenti, dando vita a una struttura più dinamica e interattiva, capace di promuovere il dialogo e la collaborazione tra gli imprenditori. I Gruppi tecnici e di filiera, ispirati a modelli di successo a livello nazionale, rappresentano una novità importante per l’Associazione, mirata a favorire lo scambio di idee e la circolazione delle best practices tra i diversi settori, rendendo l’associazione sempre più rappresentativa e attenta alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale.

Il Presidente Marco Campanari sottolinea: “Un’associazione deve saper ascoltare, promuovere la condivisione e il confronto, e tradurre questi input in azioni e attività concrete. Potenziare questa interazione è un obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso un maggiore coinvolgimento di tutti. In questo contesto, si inseriscono l’attribuzione di deleghe a membri selezionati del Consiglio e la creazione di Gruppi di lavoro, progettati per facilitare il dialogo tra imprenditori in modo trasversale tra i diversi settori”.

L’attività dei nuovi gruppi di lavoro sarà complementare a quella delle Categorie merceologiche. I quattro Gruppi tecnici si focalizzeranno ciascuno su un tema strategico differente: energia, innovazione, infrastrutture e sostenibilità. Nel frattempo, i due Gruppi di filiera avvieranno un confronto specifico sugli ambiti dell’automotive, del oil & gas e del nucleare.

Il Presidente Campanari prosegue: “A breve, considerando l’aumento delle aziende multinazionali nel nostro territorio, verrà istituita una serie di incontri periodici dedicati a questa categoria di imprese. Le riunioni si svolgeranno in inglese, per facilitare la partecipazione di manager e collaboratori stranieri”.

Il Consiglio di Presidenza ha attribuito le seguenti deleghe: Sergio Arcioni si occuperà dell’Organizzazione, Roberto Crippa dell’Educazione, Mario Moro delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Aristide Stucchi delle Relazioni industriali ed Elena Maria Carla Torri della Sostenibilità. Infine, il Presidente Marco Campanari avrà la Delega alla Ricerca e ai Rapporti con le università.

Tutti gli associati possono aderire liberamente ai quattro gruppi tecnici, ciascuno coordinato da un imprenditore: il Gruppo tecnico Energia, guidato da Giuseppe Cima; il Gruppo tecnico Innovazione, coordinato da Mario Goretti; il Gruppo tecnico Infrastrutture, diretto da Riccardo Riva; e il Gruppo tecnico Sostenibilità, a capo del quale c’è Elena Maria Carla Torri.

L’adesione è aperta a tutte le imprese delle rispettive filiere, compreso il Gruppo filiera Automotive, coordinato dall’imprenditore Marco Corti, e il Gruppo filiera Oil & Gas e Nucleare, guidato dall’imprenditore Enrico Sanguineti.

“Il confronto tra imprenditori all’interno di questi gruppi, insieme ai loro inviti periodici nei principali organi associativi, contribuirà senza dubbio ad aumentare il livello di coinvolgimento e rappresenterà un’importante fucina per la generazione di idee e progetti” conclude Marco Campanari.