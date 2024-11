Il CAI Lecco cerca volontari per ripristinare la mulattiera Cereda-Montalbano

Si può aderire all’iniziativa fino a giovedì. Il ritrovo è fissato per sabato 16, alle ore 8.30, in Via Valsecchi, al capolinea della linea 4

LECCO – Il CAI Lecco ricorda che c’è tempo fino a giovedì, prorogando di un giorno la possibilità di aderire all’iniziativa dedicata al ripristino della mulattiera Cereda-Montalbano. L’appello è rivolto a tutti coloro che desiderano contribuire concretamente alla manutenzione di questo storico sentiero, un patrimonio da preservare per la comunità e per gli amanti della montagna. Un secondo intervento dopo quello dell’aprile scorso quando 90 volontari si sono rimboccati le maniche per dare avvio a questo prezioso lavoro di recupero della mulattiera.

Questo secondo intervento, che rientra nella programmazione dell’iniziativa “Sasso a Sasso”, è programmato per sabato 16, con ritrovo alle ore 8.30 in Via Valsecchi, al capolinea della linea 4. La giornata inizierà con la formazione delle squadre che si occuperanno della pulizia e della sistemazione del percorso. Per facilitare l’organizzazione, i partecipanti sono invitati a raggiungere il punto d’incontro a piedi, partendo da Corso Monte Santo o Via Don Luigi Monza.

Il pranzo sarà offerto dagli Alpini di Bressanella alle 12:30, un momento di pausa e convivialità prima di riprendere le attività nel pomeriggio. La chiusura dei lavori è prevista per le 17:00. Gli strumenti saranno forniti dagli organizzatori, ma è fondamentale indossare abbigliamento e calzature idonee.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, rappresenta un’opportunità per prendersi cura del territorio e vivere una giornata all’insegna della collaborazione. Per aderire, basta registrarsi entro giovedì quindi, tramite il QR code indicato nel materiale informativo oppure contattando il numero 3332646422. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo email sentieri@cai.lecco.it.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per fare la differenza e contribuire al recupero di un sentiero simbolo del legame tra città e montagna.