Elezioni Provinciali. Marco Passoni (PD): “Una alternativa era ed è possibile”

Il Sindaco di Olginate e Responsabile enti locali PD Provincia di Lecco

“Per noi questo sarà il mandato in cui rilanciamo in Consiglio provinciale la voce di un territorio”

“I numeri nel Consiglio provinciale non cambiano. È chiaro però che, ancora una volta, dobbiamo sottolineare che una alternativa era ed è possibile se ci si unisce per affrontare i veri problemi di tutti gli amministratori, e non solo quelli di una parte. Non si può pensare, considerando i voti effettivi e la composizione del Consiglio provinciale, che ci siano amministratori di serie A e di serie B”.

Questa la riflessione, all’indomani del voto per il rinnovo del consiglio provinciale, di Marco Passoni, Sindaco di Olginate e Responsabile enti locali PD Provincia di Lecco.

“Per noi questo sarà il mandato in cui rilanciamo in Consiglio provinciale la voce di un territorio, nella speranza di non essere soli e che si esca tutti dalle ambiguità per costruire già da ora una alternativa programmatica e di priorità dentro il Consiglio provinciale. I numeri lo permetterebbero, se ci sarà la volontà di farlo. La nostra lista si conferma un punto di riferimento importante con tanti amministratori che rappresentano il territorio e sono riconosciuti come tali”.