Qualità della vita, Hoffman: “La nostra è una provincia dinamica che cresce”

LECCO – Il Sole 24 Ore ha diffuso i risultati dell’Indagine sulla qualità della vita 2024 nelle province italiane, che misura il benessere nei territori italiani attraverso 90 indicatori da fonti certificate, divisi in 6 categorie tematiche.

In questa speciale classifica Lecco occupa la 14esima posizione su 107 province, migliorando di 24 posizioni rispetto al 2023.

Questo il dettaglio delle posizioni nelle 6 categorie tematiche prese in considerazione dall’indagine: 2^ per Ricchezza e consumi, 45^ per Affari e lavoro, 2^ per Giustizia e sicurezza, 12^ per Demografia e società, 31^ per Ambiente e servizi, 77^ per Cultura e tempo libero.

“I risultati dell’indagine del Sole 24 ore indicano che la nostra è una provincia dinamica che cresce – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Questo grazie all’impegno e al lavoro di squadra dei vari soggetti pubblici e privati, che compongono quella rete e che spesso cito come esempio per lo sviluppo di tutto il territorio. Questi dati ci devono spronare a fare ancora meglio, soprattutto in alcune categorie, per garantire ancora più qualità della vita ai nostri cittadini e alla nostra comunità provinciale e rendere questo territorio sempre più attrattivo per gli investimenti. La Provincia di Lecco, come sempre, è pronta a fare la sua parte, insieme a tutti gli altri attori del territorio per raggiungere questo ambizioso obiettivo”.