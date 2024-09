Crollo del tetto scuola a Casatenovo, Azione: “Ingiusto attaccare il Comune”

Eleonora Lavelli interviene sul caso del tetto dell’auditorium delle scuole medie crollato a Casatenovo

“Deve prevalere il senso di responsabilità di fronte a un mondo che cambia anche dal punto di vista meteorologico”

CASATENOVO – In merito alla vicenda del crollo del tetto dell’auditorium delle scuole medie di Casatenovo, riceviamo e pubblichiamo una nota di Azione, firmata dalla segretaria provinciale Eleonora Lavelli.

Se i partiti servono solo a sollevare polemiche e muovere accuse, la politica non farà altro che dividere e allontanare i cittadini.

Di fronte ad una grande difficoltà, come quella del crollo del tetto dell’auditorium di Casatenovo a causa del violento maltempo dei giorni scorsi, attaccare l’Amministrazione comunale è tanto semplice quanto ingiusto e inutile.

Quali comuni e quali amministratori (comunali, provinciali, regionali) possono dormire sonni tranquilli da quando le condizioni meteorologiche sono diventate sempre più imprevedibili e violente?

Fare i conti con il mondo che cambia, anche sotto questo profilo, è un’esigenza (e un’urgenza) comune.

Il dissesto idrogeologico, le frane (che stanno scollegando la Valsassina e l’alzaia dell’Adda) e gli eventi calamitosi a cui stiamo assistendo in tutta la Provincia di Lecco (e in Italia) ci mettono in gravissima difficoltà.

Di fronte a questo oggettivo problema deve prevalere il senso di responsabilità e il lavoro delle Istituzioni in tutte le sedi opportune.

A nome del Direttivo provinciale di Azione esprimiamo quindi vicinanza al sindaco Filippo Galbiati e all’Amministrazione comunale di Casatenovo, che è prontamente intervenuta per mettere in sicurezza i locali e pianificare la ripresa in sicurezza delle attività didattiche, e ci auguriamo che anche gli esponenti locali dei partiti in maggioranza in Regione e in Parlamento possano sensibilizzare chi ci Governa ad affrontare il problema della sicurezza del nostro Paese a livello nazionale e in modo strutturale.

Eleonora Lavelli