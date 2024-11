Il Coro Grigna a Milano canta per l’Arcivescovo Delpini nel giorno di San Carlo

Il Coro Grigna dell’Ana di Lecco si è esibito nell’Arcivescovado di Milano su invito dell’Arcivescovo Delpini per la festa di San Carlo

MILANO – Una giornata speciale per il Coro Grigna dell’Ana di Lecco in quel dell’Arcivescovado di Milano su invito dello stesso Arcivescovo monsignor Mario Delpini in occasione del 4 novembre, giorno di San Carlo.

Lo stesso Delpini, dopo aver sentito il Coro Grigna cantare al Pian delle Betulle in Valsassina in occasione del 65° anniversario della Consacrazione della Chiesetta Votiva del Battaglione Morbegno che si è celebrato il 1° settembre scorso, ha invitato il Coro Grigna diretto dal Maestro Riccardo Invernizzi per un concerto speciale.

E infatti, dopo la messa solenne, l’Arcivescovo Delpini accolto il Coro Grigna nella Cappella di San Carlo, situata all’interno del Palazzo arcivescovile di Milano, dove ha assistito al piccolo concerto, al quale hanno partecipato alcuni parenti dei coristi.

“A nome di tutti, desidero ringraziare l’Arcivescovo Delpini per averci regalato una giornata emozionante e indimenticabile – dichiara il presidente Claudio Bolis – È stato un vero piacere cantare in un luogo unico e altrettanto meraviglioso. È stato emozionante, certo, ma per il Coro Grigna ogni esibizione lo è: perché non basta saper cantare bene o conoscere le canzoni, ci vogliono anche anima e cuore per trasmettere passione, storia, valori ed altrettanti emozioni a chi ci ascolta e posso dire che il Coro Grigna li mette sempre, ovunque si esibisca”.