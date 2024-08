Notte di San Lorenzo, tutti con il naso all’insù per vedere le stelle cadenti

Il 10 agosto si celebra San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti

Eventi in programma a Mandello del Lario, Colico e Piani Resinelli

LECCO – Il 10 agosto si celebra San Lorenzo, una data associata alle “Perseidi”, note anche come “stelle cadenti”. Questo sciame meteorico si verifica quando la Terra, nel suo percorso orbitale estivo intorno al Sole, attraversa i detriti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle.

Il culmine della visibilità di questo spettacolo celeste si verifica tra il 10 e il 13 agosto, coincidente con la Festa di San Lorenzo, motivo per cui la notte del 10 agosto è spesso chiamata “la notte delle stelle”. Questo evento rappresenta un momento di connessione tra l’uomo e l’universo, tra il presente e il passato.

In provincia di Lecco si terranno diversi eventi in occasione della Festa di San Lorenzo. A Mandello del Lario in Piazza Garibaldi dalle ore 16, sarà possibile visitare le bancarelle. Invece, dalle ore 17.30 fino alle ore 21, ci sarà l’opportunità di solcare le acque del Lago di Como a bordo delle tradizionali Lucie, storiche imbarcazioni che rappresentano un simbolo della cultura locale.

La serata entra nel vivo alle ore 21 presso l’Oratorio nella quale è in programma la “Serata Danzante” e alle ore 22 il Comune di Mandello del Lario offrirà il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Anche a Colico ci sarà l’opportunità di festeggiare la Notte di San Lorenzo con una serata dedicata alla musica e uno spettacolo pirotecnico sull’acqua. L’evento è organizzato dalla Proloco di Colico con il patrocinio del Comune di Colico e Visit Colico.

La serata si terrà in Piazza Garibaldi e avrà inizio alle ore 20 con un programma di intrattenimento musicale. La magia della musica accompagnerà i partecipanti fino alle ore 22.30, quando verrà proposto lo spettacolo pirotecnico. Le stelle cadenti della Notte di San Lorenzo si uniranno ai fuochi d’artificio.

Gli appuntamenti dedicati alla Notte di San Lorenzo continuano anche ai Piani Resinelli, con una serata dedicata agli amanti della natura e del cielo stellato. Sarà possibile partecipare ad un’escursione serale sulla passerella panoramica per osservare le stelle cadenti.

L’appuntamento è in programma per le ore 19.15 in via Escursionisti numero 2 ad Abbadia Lariana. La guida ambientale escursionistica Giulia Romani accompagnerà i partecipanti in un’escursione attraverso la suggestiva faggeta del Parco Valentino, fino alla cima del Monte Coltignone. Sarà possibile ammirare la vista sul massiccio della Grignetta.

L’attività che avrà inizio alle ore 19.30 e terminerà intorno alle ore 22.30, è adatta a tutti gli appassionati di escursionismo e astronomia.