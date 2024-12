Quarto Ponte, si posano i pali della pila centrale. Chiusure notturne sul Ponte Manzoni

Le chiusure dalle 21 all’1 il 10, 11 e 12 dicembre

L’ordinanza per consentire il getto di calcestruzzo in sicurezza

PESCATE/LECCO – L’operazione avrebbe dovuto svolgersi a metà novembre ma, a causa di imprevisti tecnici, è stata rimandata. Se tutto andrà bene nei prossimi giorni sarà finalmente completata. Stiamo parlando del getto di calcestruzzo per la posa dei primi tre pali di fondazione della pila centrale (P2) del Quarto Ponte, l’infrastruttura in costruzione da Anas a fianco del Ponte Manzoni (Terzo Ponte).

Per consentire in sicurezza le operazioni l’impresa Aleandri Spa, che sta eseguendo i lavori, ha chiesto ad Anas di interdire temporaneamente il transito lungo il Ponte Manzoni. Anas ha dunque disposto per tre notti, dal 10 al 12 settembre, dalle 21 all’1, il restringimento con conseguente chiusura della corsia di marcia sulla carreggiata nord del Ponte Manzoni (SS36), e la chiusura dello svincolo di Pescate. In direzione nord, dunque, si potrà viaggiare unicamente sulla corsia di sorpasso.

Nuove chiusure alla viabilità, sempre in fascia notturna, serviranno per completare la posa dei pali che costituiscono la pila centrale, 15 in totale, che andranno posizionati a 30-35 metri di profondità. Conclusa invece la pila “a lago” lato Pescate (P1) mentre quella lato Lecco (P3) sta per essere terminata. “Si tratta delle operazioni più delicate proprio perché in acqua” ha spiegato il sindaco di Pescate Dante De Capitani che sta seguendo il cantiere passo dopo passo. In questi giorni sono in fase di assemblaggio anche le travi di acciaio che costituiranno l’impalcato del ponte e che verranno poi issate sulle pile: “Credo che la prima verrà posizionata entro la fine dell’anno, al massimo a inizio 2025” ha detto il sindaco.

Il cantiere del Quarto Ponte, finanziato nell’ambito delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, è al 25% di realizzazione. L’opera ha un valore di oltre 30 milioni di euro, dovrà essere terminata entro l’inizio del 2026, prima dell’inizio delle Olimpiadi.