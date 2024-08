Valmadrera, poco meno di 4 mila euro per interventi di disinfestazione

Interventi contro gli scarafaggi in via San Rocco e in via Pascoli

Tra le altre azioni la disinfestazione dalle zanzare e derattizzazione

VALMADRERA – Nei prossimi giorni verranno attuati alcuni interventi di disinfestazione sul territorio comunale da parte della ditta Ipest S.r.l., incaricata dal Comune con apposta determina.

I primi interventi riguarderanno il parcheggio in via S. Rocco civv. 41/43/45/47 e il tratto di via Pascoli, compreso tra il civ. 40 ed il civ 50, dove è stata segnalata la presenza notturna di scarafaggi. Con la stessa ditta verranno pianificati anche gli interventi di disinfestazione dalle zanzare (tigre e comune) e di derattizzazione.

Il costo complessivo ammonta a 3.750 euro oltre IVA di cui €. 1.800 per interventi antilarvali su zanzare, 900,00 per interventi di derattizzazione e 1.050 per interventi per disinfestazione blatte.