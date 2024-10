Premana rivive l’antico: aperta la 12esima edizione in ricordo del “Dani”

Questa mattina, sabato, il taglio del nastro dell’attesa manifestazione

Toccante il momento di ricordo dedicato a Daniele Tenderini, ex numero uno della Pro Loco di Premana

PREMANA – Con il taglio del nastro affidato al presidente della Pro Loco Antonio Gianola, questa mattina, sabato 12 ottobre, si è aperta la 12esima edizione di Premana Rivive l’Antico.

Oltre a diversi volontari e figuranti e ai primi visitatori in arrivo in Alta Valvarrone, al momento inaugurale hanno presenziato anche il sindaco di Premana Elide Codega, il sottosegretario regionale Mauro Piazza, il consigliere regionale Giacomo Zamperini e il presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera Fabio Canepari. Presenti anche diversi amministratori locali, oltre al parroco di Premana don Matteo Albani e ad alcuni tra gli ex presidenti della Pro Loco.

Quest’anno l’apertura della manifestazione è stata caratterizzata dal toccante momento dedicato al ricordo di Daniele Tenderini, ex numero uno del sodalizio premanese mancato tragicamente lo scorso anno. Gianola ha “staccato” il primo biglietto di PRA 2024 in ricordo del “Dani” e lo ha posto in una cappelletta bianca a pochi passi dall’ingresso del percorso.

Il tracciato, che salendo dalla zona industriale di Giabbio arriva in paese accompagnando i visitatori in un vero e proprio tuffo nel passato, rimarrà aperto fino alle 20 di questa sera, sabato 12 ottobre.

Domani, domenica 13, riaprirà alle 8.30 e sarà accessibile sempre fino alle 20.

La biglietteria rimane aperta oggi fino alle 17 e domani dalle 8.30 alle 16.30. I biglietti sono in vendita al prezzo di 12 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi. Ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni. Nel costo del biglietto è incluso l’ingresso omaggio al Museo Etnografico di Premana.