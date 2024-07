Grandi risultati a Rimini per Asd Rhythmics Gym: Amendola e Quinterio sono d’oro

Le finali nazionali di ginnastica ritmica si sono tenute a Rimini dal 25 giugno al 3 luglio

Ottimi risultati per le dodici ginnaste dell’Asd Rhythmics Gym di Merate

MERATE – Podi nazionali per le ginnaste dell’Asd Rhythmics Gym alle finali nazionali Fgi ginnastica in festa summer edition, che si sono svolte a Rimini dal 25 giugno al 3 luglio.

Dodici le ginnaste portacolori della società meratese, tutte piazzate tre le prime 20 ginnaste più forti d’Italia con podi conquistate da alcune atlete in diverse specialità.

Categoria Junior LB1

Rebecca Amendola, dopo aver staccato il pass per per le finali di specialità con ottimi piazzamenti, migliora ancora di più la sua esecuzione e conclude con l’oro nazionale per la specialità nastro aggiudicandosi il titolo di Campionessa Italia e per la specialità clavette è tra le 10 ginnaste più forti d’Italia.

Altro titolo di Campionessa Italia cat. Junior, lo conquista Agata Quinterio, nella fase di qualificazione conclude la gara con l’oro italiano nella specialità clavette e stacca il pass per le finali si specialità delle migliori 10 ginnaste Italiane sia con le clavette e con il cerchio. Conclude la finale con l’argento italiano e rimane tra le 10 ginnaste più forti d’Italia. Per lei ben due titoli italiani, Campionessa Nazionale e Vicecampionessa Nazionale.

Ottimi piazzamenti anche per Ilenia Quintana che conclude tra le 20 ginnaste più forti d’Italia.

Categoria Allieve LB1

Giulia Banfi, dopo aver portato a termine la qualifica con ottimi risultati, riesce a staccare il pass per le finali e migliora il suo punteggio nella finale di specialità nastro aggiudicandosi il bronzo Italiano.

Categoria Senior LC2

Rachele Varisco, con la sua grande determinazione, stacca il pass nella finale di specialità Nastro tra le 10 migliori d’italia e sfiora il passaggio per le finali al cerchio. Scende in pedana nella finale con tanta voglia di riscattarsi e conquista il bronzo nazionale.

Alice Veronese conclude la qualifica con il bronzo nazionale alle clavette e si piazza al 12 posto nella classifica assoluta e nella specialità palla su ben 113 ginnaste. Nella finale a dieci, conquista il 4 posto Italiano a soli 0,05 cent. dal terzo gradino del podio.

Elisa Sala si aggiudica la finale di specialità alle clavette con il 7 piazzamento italiano e conclude con l’8 posto. È tra le dieci ginnaste più forti.

Angela Cogliati è tra le prime trenta ginnaste italiane.

Per la cat. Senior LB1 Biava Alice conclude la gara di qualificazione a un soffio dalla top ten.

Per la cat. Junior LC1 Perego Ginevra dopo aver eseguito la qualifica con qualche piccola imprecisione dettata dall’emozione, si conferma tra le venti ginnaste più forti d’Italia.

Ottimi risultati anche per Perego Sofia che si piazza al 15 posto nella specialità palla a soli 0,15 decimi dalla finale di specialità. Per la coppia Sala Arianna e Sala Elisa nel livello LB2 Open, si confermano al 27° piazzamento italiano su ben 112 squadre.

Soddisfatte le responsabili tecniche Isabella Scardina e Sara Airoldi: “Siamo molto orgogliose del lavoro svolto dalle nostre ginnaste, la stagione sportiva non poteva conclude al meglio. Ringraziamo le nostre tecniche Cereda Chiara e Ribolzi Chiara che hanno seguito insieme a noi, tutta la preparazione del settore agonistico Fgi”.

Grandi risultati condivisi anche dai genitori, come testimoniato da questo racconto, ricco di emozioni, condiviso da una mamma: “È un rito ormai.. sempre la stessa storia.. indossi il sotto body, la divisa societaria, fai lo chignon, il gel e una spruzzata di lacca.. Hai preso tutto? Il body? Il cerchio? Il tragitto in macchina, un misto tra tensione e gioia. L’arrivo in campo gara, l’ultimo abbraccio e quell’ora che precede il minuto in pedana… Man mano che si avvicina il momento, lo stomaco che diventa sempre più stretto.. Dieci e tocca a lei, cinque.. tre, ancora una e tocca a lei.. ecco.. tutto intorno niente, un minuto che sembra durare un’eternità (che quando riguardi il video ti sembrano una manciata di secondi).. finito, ti guardo uscire e dalla camminata percepisco come potrebbe essere andata.. l’abbraccio con le allenatrici che questa volta non le mollavi più, si intravede un sorriso. I punteggi confermano che c’era la consapevolezza di aver fatto bene. L’emozione raggiunge il culmine, continuiamo a guardarci negli occhi che mentre ridiamo, si gonfiano di lacrime. Brava tesoro mio! Non hai mai mollato, non una volta! E ora assaporati la gioia di questa medaglia…Che si vinca o che si perda, la gioia o le lacrime non sono mai di una sola, sono sempre condivise!”

GALLERIA FOTOGRAFICA