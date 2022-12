(S)Punti di Vista. A tutti i lettori una buona fine ed un nuovo inizio!

RUBRICA – Carissimi lettori, ci avviciniamo alla fine di questo anno e io desidero salutarlo come si faceva una volta, mettendomi con voi intorno al fuoco a scambiarci racconti e tradizioni.

Spulciando fra le cronache di un tempo ho scoperto che non vi era l’usanza di festeggiare il capodanno con grandi fasti, anzi spesso quello era un periodo per provare a riposare un po’.

Qualcosa di simile alle odierne feste del 31 ricorreva, invece, nel bormiese, la sera del 26 dicembre: si cominciava in maniera seria, portando per il paese su un bastone una stella rischiarata da un cero, stella simboleggiante quella celeste che indicò la via di Betlemme ai Re Magi, e si finiva a gozzovigliare fra canti e balli fino all’alba del 27.

Più precisamente “i giovani preparano per questa sera una gran stella di carta colorata e con essa vanno nelle case a far la questua per la dote a Gesù bambino (chi dà uova, chi la segale, chi farina, lino, panni…), cantando nenie liturgiche intorno al leggendario viaggio dei Re Magi. Poi, scesa la notte, i giovani vanno in cerca delle giovani, e insieme salgono ai vicini Bagni Nuovi, nel cui salone disoccupato per l’assenza invernale dei forestieri, improvvisano una gran festa da ballo che dura fino all’alba del 27. Ben presto il sacro cede il posto… al profano, ben presto i giovani dimenticano in un canto la stella di carta per altre stelle… vive; scorre il vino e da tutti si beve, si ride, si vocia attorno alle tavole imbandite; le fisarmoniche non più ora accompagnano lente nenie liturgiche: i canti che rompono il bianco e infinito silenzio alpino sono canti d’amore!” (tratto da Glicerio Longa “Usi e costumi del bormiese”, edizioni Magnifica Terra).

Così cari lettori, con un occhio al passato, uno al presente ed uno al futuro, vi auguro di cuore una buona fine ed un nuovo inizio!

Giovanna Samà

ARTICOLI PRECEDENTI

23 Dicembre – (S)Punti di Vista. Tanti Auguri con il quadro di Anna Martani

16 Dicembre – (S)Punti di Vista. “Cos’è una relazione? come nasce? perché finisce?”

8 Dicembre – (S)Punti di vista. Vivere “bene” o vivere “male” dipende da come interpretiamo gli eventi

2 Dicembre – (S)Punti di Vista. Il MAC, Museo d’Arte Contemporanea a due passi da Lecco

25 Novembre – (S)punti di Vista. Il mese di Novembre ai primi del ‘900

18 Novembre – (S)Punti di vista. Problemi fisici? Quali erano i “rimedi della nonna”? Scopriamoli

11 Novembre – (S)punti di Vista. Quando per sposare una valtellinese si doveva pagare una tassa!

4 Novembre – (S)punti di Vista. Ognissanti e Festa dei Morti, come venivano celebrati dai nostri nonni

29 Ottobre – (S)punti di Vista. Gravidanze inaspettate, le cronace giudicanti di fine Ottocento

21 Ottobre – (S)Punti di Vista. L’apertura nel 1903 del salone teatrale parrocchiale di Rancio

14 Ottobre – (S)punti di vista. Ottobre 1837, a Lecco arriva l’illuminazione pubblica

7 Ottobre – (S)Punti di Vista. Quando il mondo cattolico proibì di andare a votare

16 Settembre – (S)Punti di Vista. Da Lecco alla Valsassina in barca? Era il Settembre 1882…

9 Settembre – (S)Punti di Vista. Lo “storico” rimbrotto della Maestra Ida Gallina ai genitori

15 Luglio – (S)Punti di Vista. Ad ognuno la sua Vacanza. Ci rivediamo a Settembre!

8 Luglio – (S)Punti di Vista. Cani, cacche e proprietari incivili

1 Luglio – (S)Punti di Vista. Quando il Teatro della Società di Lecco fu luogo di “turpitudine ed infamia”

26 Giugno – (S)Punti di Vista. C’era una volta il Comune di Maggianico…

17 Giugno – (S)Punti di Vista. Polverificio Piloni di Bonacina: scoppi e agitazioni sindacali alla ‘Miccia’

10 Giugno – (S)Punti di Vista. Art. 1 della Costituzione. Cosa significa che la sovranità appartiene al popolo?

3 Giugno – (S)Punti di Vista. L’Articolo 1 della nostra meravigliosa Costituzione

27 Maggio – (S)Punti di Vista. Uno sguardo letterario su Pioverna e Orrido di Bellano

20 Maggio – (S)punti di Vista. Artista è colui che mette l’idea o chi la realizza?

13 Maggio – (S)punti di Vista. Imparare ad andar per erbe: bontà naturali

6 Maggio – (S)punti di Vista. “Paesaggio lacustre” di Bertarelli: una fotografia pittorica della Lecco che fu

29 Aprile – (S)punti di Vista. Cosa si intende per Salute? Lo spiega il Dottor Ravizza

22 Aprile – (S)punti di vista. Alla scoperta dello Svasso: “cittadino” dei nostri laghi e dei nostri fiumi

15 Aprile – (S)punti di vista. Quaresima e digiuno, ecco cosa successe a Lecco nel 1893

14 Aprile – (S)punti di Vista: ogni venerdì la nuova rubrica curata da Giovanna Samà