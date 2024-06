Premana. Mauro Corona a Cartabianca promuove la sfida benefica per “La Cordata”

L’ospite del programma condotto da Bianca Berlinguer ha annunciato la gara tra campioni che si terrà il 4 luglio per sostenere la cooperativa sociale

Alla regia dell’evento l’Associazione Sportiva Premana

PREMANA – Anche Mauro Corona è sceso in campo per promuovere la sfida sportiva che andrà in scena il 4 luglio per sostenere i ragazzi disabili della cooperativa sociale “La Cordata”.

L’annuncio lo ha dato ieri durante la puntata di “E’ sempre Cartabianca”, programma di attualità condotto da Bianca Berlinguer, che va in onda tutti i martedì sera su Rete 4 di cui è ospite fisso.

Corona, scrittore, alpinista e scultore da sempre è attento alle tematiche sociali e alle iniziative a scopo benefico. Ieri sera a termine del suo spazio televisivo ha voluto promuovere l’evento “Corriamo Insieme”, una gara ad eliminazione che si correrà avanti e indietro per via Roma, con la partecipazione di diversi campioni nazionali della corsa su pista. Alla manifestazione parteciperanno atleti di alto livello che hanno accettato l’invito dimostrando grande entusiasmo e sensibilità per la causa.

Mauro Corona ha lanciato l’appuntamento con queste parole: “Un annuncio a fin di bene, il 4 luglio a Premana, terra di gente che ha domato l’acciaio, fanno piccozze e molto altro, si terrà una corsa podistica organizzata da “La cordata” per raccogliere soldi per i ragazzi disabili dell’associazione” ricordando l’importanza di eventi sportivi a scopo sociale e benefico.