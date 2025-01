Scacchi il gioco senza età: Gukesh diciottesimo Campione del Mondo

“L’India ormai è la Nazione più forte in questa disciplina”

Il 12 dicembre 2024 a Singapore Dommaraju Gukesh, diciottenne scacchista indiano è diventato il diciottesimo e più giovane Campione Mondiale di scacchi. La sfida per il titolo contro il campione in carica, il cinese Ding Liren, è stata molto combattuta e solo all’ultima partita l’indiano è riuscito a rompere l’equilibrio e impossessarsi del prestigioso titolo.

Oltre all’aspetto tecnico, che può essere opinabile, vorrei prendere in considerazione alcune particolarità celate dietro la sfida. Gukesh nasce nel 2006 a Chennai (Madras) la stessa città natale di Vishy Anand ex Campione del Mondo di scacchi (2007-2013). E’ un predestinato essendo stato campione Mondiale under 12 nel 2018 e under 14 nel 2020, nonché prima scacchiera con la squadra dell’India dominatrice delle recenti olimpiadi di Budapest (settembre 2024) sfoderando una prestazione strepitosa ottenendo 9 punti su 10 partite, premiata con la medaglia d’oro individuale.

Ma tutto questo non nasce per caso in quanto l’India ormai è la Nazione più forte in questa disciplina, potendo contare su ben 10 giocatori nei migliori under 20 Mondiali e ben 3 nei primi 10 assoluti del rating mondiale. Da dove arriva questo strapotere?

Gukesh ha frequentato a Chennai, città indiana del sud nella regione del Tamil Nadu, la scuola di Velammal Vidyalaya nota per essere una vera e propria fucina di talenti scacchistici. Ben 15 dei 29 Grandi Maestri di scacchi della regione si sono formati in questo Istituto che vanta ben 5 vittorie consecutive nel World School Chess Championchip il Campionato Mondiale degli Istituti Scolastici.

Tutto questo a seguito di un programma di formazione voluto dall’ex Primo Ministro del Tamil Nadu (J Jayalalithaa) che ha permesso a centinaia di studenti di avvalersi di validi istruttori di scacchi, ricevendo così una formazione scacchistica di alto livello e i risultati poi si commentano da soli. La seconda considerazione è che Gukesh, come tanti altri giovanissimi, è un esempio di come questo sport si stia evolvendo. Sempre più giovani stanno emergendo con le varie possibilità on-line che permettono nuovi metodi di allenamento e di gioco. Uno sport sempre più globalizzato, grazie sopratutto alle tecnologie moderne ed a una comunità sempre più inclusiva, le distanze sono più facilmente raggiungibili, sia fisicamente che telematicamente e tutto ciò sta ridefinendo la storia di questo gioco millenario che trascende dalle barriere culturali e linguistiche.

Attraverso eventi come questi i giovani in età formativa trovano ispirazione per migliorare non solo come giocatori di scacchi ma anche come individui, sviluppando il senso critico, l’ obiettività e la capacità di ascolto. Tuttavia lo sviluppo attuale, nel campo degli scacchi, non si basa solo sulle innovazioni ma anche sugli insegnamenti che ci sono stati tramandati dai vari campioni e teorici del gioco e solo attraverso la loro conoscenza si possono raggiungere in seguito grandi risultati sportivi. Per questo motivo consiglio a coloro che vorrebbero saperne di più sugli scacchi di frequentare un circolo scacchistico: troveranno risposte.

E dopo tante parole passiamo ora a visionare il finale della quattordicesima e ultima partita della sfida, che ha sancito il ritorno del titolo Mondiale in India.

Match per il Campionato del Mondo Fide 2024 Singapore

12 dicembre 2024 14 partita – Ding 6,5- Gukesh 6,5

Siamo alla 55 mossa tocca al bianco che ha diverse possibilità ma gioca… 55. Tf2?? con l’idea di cambiare le torri, che purtroppo per Ding si rivela un grave errore che gli costerà la partita e il titolo Mondiale …55. Txf2 56. Rxf2 Ad5 la mossa probabilmente sfuggita a Ding, l’Alfiere non può sfuggire al cambio 57. Axd5 Rxd5 58. Re3 Re5 e rendendosi conto che il finale è perso il cinese decide di abbandonare e la Corona Mondiale ritorna in India!! 0-1

Visioniamo anche un’altra partita dello stesso Mondiale:

Match per il Campionato del Mondo Fide 2024 Singapore

8 dicembre 2024, 11 partita – Ding 5 – Gukesh 5

Temendo la terribile 29.Ca6 Ding gioca la pessima 28…Dc8? 29.Dxc6 e il cinese abbandona perchè sulla ricattura della Donna perderebbe un pezzo!

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

ARTICOLI PRECEDENTI

5 Dicembre – Gli scacchi ipermoderni: Euwe “L’insegnante”

8 settembre – Gli Scacchi ipermoderni: il campione russo Aleksandr Alechin

4 Giugno – Gli scacchi moderni: Capablanca

2 Aprile – Scacchi il gioco senza età. Una partita strana…

9 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. Gli scacchi moderni: Lasker

2023

27 dicembre – Scacchi il gioco senza età. Il Fegatello

25 ottobre – Scacchi il Gioco senza età. Gli scacchi moderni: Steinitz

9 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Sfida tre due geni: Einstein vs Oppenheimer

7 Luglio – Scacchi il gioco senza età. L’enigmista scacchista

23 Maggio – Scacchi il gioco senza età. Ding Liren 17° Campione Mondiale

20 Aprile – Scacchi il gioco senza età. Morphy il “genio prodigioso”

14 Marzo – Scacchi il gioco senza età. Il periodo romantico

14 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. L’evoluzione

9 Gennaio – Scacchi il gioco senza età. I pioneri

2022

7 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Lo stallo, quando si pareggia negli scacchi

7 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Intelligenza artificiale vs umano

4 Luglio – Scacchi il gioco senza età. Il “Matto Affogato”

1 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Il “dono greco”

27 Aprile – Scacchi il gioco senza età. La partita a scacchi viventi

30 Marzo – Scacchi il gioco senza età. “La trappola di Reti”

25 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. Paul Morphy e il matto dell’opera

31 Gennaio – Scacchi il gioco senza età. Judit la “Regina”

2021

16 Dicembre – Scacchi il gioco senza età. L’emozionante partita di Harry Potter

23 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Consigli sulle Aperture

30 Ottobre – Scacchi il gioco senza età. Il Matto di Légal

23 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Il Barone di Munchhausen e gli scacchi

03 Agosto – Scacchi il gioco senza età. L’orologio degli scacchi

12 Luglio – Scacchi il gioco senza età. La vera storia dell’automa detto “il turco”

23 Giugno – Scacchi il gioco senza età. La Leggenda degli Scacchi

7 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Scacco Matto!

27 Maggio – Scacchi il gioco senza età. Mini Corso per conoscere i movimenti dei pezzi

17 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La storia del Circolo Spassky di Lecco

07 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La Regina degli scacchi