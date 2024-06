Gli scacchi moderni: Capablanca

“Capablanca nacque certo in un giorno di festa e di tripudio! Cantavano gli angeli nelle alture e le muse danzavano intorno alla casa un gaio girotondo, mentre la dea fortuna gli preparava i regali: bellezza, ricchezza, salute, intelligenza, tutto ben dosato e senza eccedere; soltanto il cartoccio della saggezza era un po’ bucato…”

Questo è il pensiero del Grande Maestro Esteban Canal sul virtuoso terzo Campione del mondo Capablanca.

Josè Raul Capablanca nacque all’Avana nel 1888, imparò a giocare osservando il padre a soli 5 anni e visto il suo precoce talento il genitore lo portò subito al locale circolo scacchistico dove dopo aver sbaragliato tutti gli avversari sconfisse a soli 13 anni anche il Campione di Cuba Juan Corzo.

Diplomatosi nel 1904 venne mandato a New York per imparare l’Inglese e qui frequentò il Manhattan Chess Club dove nel 1909 fu organizzato un match contro Frank Marshall allora il più forte giocatore americano. Capablanca lo annichilì vincendo 8 partite e perdendone una sola.

Grazie ai suoi risultati ai tornei di New York del 1910 e del 1911 fu invitato al torneo di San Sebastian in Spagna, allora uno dei più forti tornei al mondo, dove vinse sorprendentemente davanti ai più quotati giocatori del periodo. Lanciò quindi la sfida al Campione Mondiale Lasker, ma questi propose delle condizioni per Capablanca inaccettabili. Negli anni seguenti vinse diversi tornei a New York e all’Avana e nel 1914, dopo essere stato assunto dal ministero degli Esteri di Cuba eccolo a san Pietroburgo dove riuscì a partecipare al prestigioso torneo e dopo aver vinto il girone preliminare si classificò secondo dietro a Lasker in quello finale. Lo Zar Nicola II° premiò i cinque finalisti con il titolo di Grande Maestro, oltre a Capablanca e Lasker il riconoscimento fu dato ad Alechin, Tarrasch e Marshall.

Lo scoppio della prima guerra mondiale bloccò l’attività scacchistica solo alla fine di questa ricominciarono con Lasker le trattative per il titolo. Finalmente nel 1921 ebbe luogo la sfida all’Avana e Capablanca vinse per abbandono di Lasker quando la sfida comunque era già compromessa. Capablanca divenne così il terzo Campione Mondiale, titolo che mantenne per 6 anni senza avere sfidanti, risultando però imbattibile in tutti i tornei a cui partecipò.

Solo nel 1927 arrivò la sfida di Alechine e ovviamente Capablanca era nettamente favorito ma inaspettatamente perse, sopratutto per aver sottovalutato la forza dell’avversario. Si discusse molto sul risultato di questa sfida che incoronò Alechin quarto Campione Mondiale di scacchi. Gli esperti dissero che la causa principale della sconfitta di Capablanca era da ricercarsi nell’abitudine del cubano di basarsi solo sulla sua tecnica che, anche se superlativa, aveva bisogno comunque di una buona resistenza fisica, cosa che venne a mancare dopo un match estenuante di ben trentaquattro partite. Lo stesso Capablanca ammise poi in un intervista che non si può affrontare una tale sfida senza una adeguata preparazione basandosi solo sulle proprie qualità.

In seguito Capablanca continuò a cercare la rivincita, ma Alechin pose le stesse condizioni che lui aveva posto per il titolo e nonostante i continui successi del cubano la rivincita non ebbe mai luogo. Arrivò anche la seconda guerra mondiale che pose fine a tutte le speranze. Capablanca morì nel 1942 e ironia della sorte proprio al “Mount Sinai Hospital” lo stesso ospedale di New York dove l’ anno prima era morto il suo predecessore Lasker. Di lui ci resta il ricordo di un genio talentuoso ma anche mondano, attratto dalle donne, dal gioco e dalla bella vita.

Bernstein-Capablanca Mosca 1914 Difesa Ortodossa [D63]

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Cf6 4. Cf3 Ae7 5. Ag5 O-O 6. e3 Cbd7 7. Tc1 b6 8. cxd5 exd5 9. Da4 Ab7 10. Aa6 Axa6 11. Dxa6 c5 12. Axf6 Cxf6 13. dxc5 bxc5 14. O-O Db6 15. De2 c4 16. Tfd1 Tfd8 17. Cd4 Ab4 18. b3 Tac8 19. bxc4 dxc4 20. Tc2 Axc3 21. Txc3 Cd5 22. Tc2 c3 23. Tdc1 Tc5 24. Cb3 Tc6 25. Cd4 Tc7 26. Cb5 Tc5 27. Cxc3 Cxc3 28. Txc3 Txc3 29. Txc3o

29…Db2 abbandona 0-1 La posizione sembra pari anzi il bianco ha un pedone in più ma il genio trova uno strabiliante sacrificio di deviazione che mette fine alla partita.

Capablanca-Marshall New York 1918 Partita Spagnola attacco Marshall [C89]

1.e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ab5 a6 4. Aa4 Cf6 5. O-O Ae7 6. Te1 b5 7. Ab3 O-O 8. c3 d5 Eccolo l’attacco ideato da Marshall che fa il suo esordio proprio in questa partita 9. exd5 Cxd5 10. Cxe5 Cxe5 11. Txe5 Cf6 12. Te1 Ad6 13. h3 Cg4! Un attacco veemente al quale Capablanca risponde difendendosi ordinamente 14. Df3 Dh4 15. d4 Cxf2 16. Te2 Ag4 17. hxg4 Ah2+ 18. Rf1 Ag3 19. Txf2 Dh1+ 20. Re2 Axf2 21. Ad2 Ah4 22. Dh3! Tae8+ 23. Rd3 Df1+ 24. Rc2 Af2 25. Df3 Dg1 26. Ad5 c5 27. dxc5 Axc5 28. b4 Ad6 29. a4 a5 30. axb5 axb4 31. Ta6 bxc3 32. Cxc3 Ab4 33. b6 Axc3 34. Axc3 h6 35. b7Te3

36. Axf7 abbandona Una conclusione speciale per il Grande Maestro della difesa.

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

