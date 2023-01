(S)Punti di Vista. L’Epifania nel mondo contadino brianzolo

RUBRICA – Carissimi lettori, bentrovati! Il calendario ha voluto che il nostro primo incontro dell’anno nuovo cadesse proprio il giorno dell’Epifania e allora…buona Epifania!!!

Nel mondo contadino brianzolo l’epifania era la festa grande del mese di gennaio ed era chiamata “ul Gesù Bambin di pueritt” in contrapposizione al “Gesù Bambin di sciuri” che era il Natale.

“Per i bambini dei contadini, che non avevano mai nulla di buono durante l’anno, i doni dei Re Magi rappresentavano il massimo dei desideri del loro piccolo mondo di sogni. Alla sera della vigilia preparavano accuratamente la “culzeta cunt ul fen”, la mettevano sul davanzale della finestra e via a nanna. Il sonno non arrivava mai talmente erano eccitati; al mattino come la nonna apriva l’unica imposta del loro “camarott” (stanzone) erano già tutti in piedi, esultanti e smaniosi di scendere “de bass” per vedere “cusa gh’even purtaa i Re Magi”.

Finalmente, dopo una sommaria “toilette” e le preghiere del mattino recitate in fretta, veniva loro concesso di scendere in zoccoletti per la ripida scala di legno (…) e lì in cucina tutti ad occhi sbarrati, al colmo della felicità, protagonisti di qualcosa di meraviglioso (ai loro occhi) che apparteneva soltanto a loro. Ognuno prendeva i propri regali e correva sotto il grande portico per poi mostrarli agli altri bambini. E qui molti di questi “bagait” soprattutto i più poveri ma non per questo meno consapevoli, provavano la loro prima grande delusione della vita” confrontando i loro “quater pomitt” da figli di contadini col “cavall de scoca” (cavallo a dondolo) del figlio degli “sciuri” allora “se ne ritornavano alle loro case e si rifugiavano sotto l’enorme cappa del camino “cunt ul magunin” ”(tratto da Sandro Motta “del tecc in su” Cattaneo Editore).

Un racconto forse un po’ crudo ma vero, che in questa giornata in cui culminano le feste (l’epifania tutte le feste porta via) ci ricorda che, purtroppo, queste differenze esistono ancora.

Con la speranza che arrivi un giorno in cui almeno i bambini avranno tutti gli stessi diritti e le stesse opportunità, auguro a voi tutti, di nuovo, una Buona Epifania!!!!

Giovanna Samà

