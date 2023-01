(S)Punti di Vista. Antichi Statuti Criminali di Bormio, ecco come venivano puniti i ladri…

RUBRICA – Carissimi lettori, bentrovati! Oggi parliamo di come veniva punito il furto negli antichi Statuti Criminali di Bormio.

Il reato di furto è vecchio quasi quanto l’uomo e nel corso del tempo si è ricorsi a varie pene nel tentativo di impedirne la commissione, senza successo…

Scopriamo insieme come veniva punito chi rubava nel territorio bormiese: le pene andavano dall’ammenda alla berlina, dalla foratura dell’orecchio destro all’impiccagione.

Vediamo più nel dettaglio: chi rubava o uccideva ad altri capponi, galli, galline, anitre, polli e gatti, pagava l’ammenda di 20 soldi imperiali se il furto avveniva di giorno, se invece avveniva di notte la pena era aumentata.

Per chi commetteva un furto fino a cinque soldi imperiali era prevista la pena alternativa di 5 libbre o della berlina (la berlina era una grossa pietra rotonda su cui il ladro veniva esposto alle beffe del pubblico).

Chi commetteva un furto da 5 soldi a 10 soldi doveva pagare 10 libbre di ammenda e gli si bollava la fronte con un marchio rovente (bolletur in fronte cum uno bollo ferreo, itaquod illud signum evidenter appareat); se il furto era da dieci a venti soldi la bollatura o skotadura in fronte era fatta due volte.

Per furti da 10 soldi a tre libbre era prevista la pena cumulativa del pagamento di un’ammenda di 25 libbre e la foratura dell’orecchio destro con ferro caldo, sulla piazza del Comune, in presenza del popolo radunato al suono delle campane (foretur sibi auricola eius dextera, cum bollo fereo calido, in platea Communis, coram Populo, congregato pulsatis campanis).

Il ladro condannato che non ottemperava alle sentenze entro dieci giorni dalla loro lettura, veniva impiccato, così come coloro che uccidevano a scopo di furto, non prima di essere trascinati sul luogo dell’esecuzione attaccati alla coda di un cavallo (fonte “Usi e costumi del bormiese” di Glicerio Longa, edizioni Magnifica Terra).

Metodi ferrei che non hanno impedito la commissione di ulteriori reati a dimostrazione del fatto che le pene corporali così come quelle limitative della libertà personale non hanno una reale efficacia deterrente e nemmeno ne ha il loro inasprimento. Da sempre si discute della funzione della pena (punitiva, rieducativa, riabilitativa, ristorativa) oggi si mette addirittura in discussione la pena stessa…si oscilla fra chi inneggia alla pena di morte e chi asserisce che le pene non dovrebbero esistere…Voi come la pensate?

Giovanna Samà

