(S)Punti di Vista. Mostra “Opere Sante, la vita di San Nicolò raccontata da Beato Angelico”: visitatela!

RUBRICA – Carissimi lettori, ieri finalmente sono riuscita a visitare la mostra “Opere Sante, la vita di San Nicolò raccontata da Beato Angelico” presso Palazzo delle Paure nella nostra Lecco (curatore Gerardo De Simone), è stata un’esperienza di una tale intensità da indurmi a scriverne per sollecitare chi non ci fosse ancora stato a non perdersi queste opere straordinarie in mostra fino al 4 marzo.

Si tratta di due formelle raffiguranti scene di vita del nostro Santo Patrono di una bellezza così soave da suscitare una vera e propria estasi. La perfetta armonia dei colori e delle forme ha suscitato in me una profonda commozione, sono rimasta ammutolita davanti a quei piccoli quadri che irradiavano Bellezza.

Beato Angelico ha saputo cogliere quell’Essenza che a molti sfugge e porla nelle sue opere in un modo che permette a tutti di raggiungerLa. Di tanto è capace l’arte, di tanto è capace l’essere umano! E’ bello ed importante ricordarsene in un momento storico in cui l’uomo sembra dare il peggio di sé… ricordiamoci che sappiamo scendere tanto in basso quanto in alto! L’opera di Beato Angelico ci ricorda quanto possiamo essere sublimi, quanto possiamo connetterci con la Bellezza Universale, lasciarci riempire da Essa e restituirLa in varie forme, un messaggio di Speranza per tutti, credenti e non, perché tutti siamo “fatti” per raggiungere quelle Vette.

In mostra sono esposte due delle tre tavole della predella del polittico Guidalotti, realizzato per l’altare della cappella di San Nicola nella Basilica di San Domenico a Perugia, polittico oggi conservato nella Galleria nazionale dell’Umbria; le tavole esposte a Lecco sono invece custodite nella Pinacoteca Vaticana. Insieme a questi due preziosi e raffinati pannelli è esposto il Messale Gerli 54 della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, manoscritto dalle cui pagine emerge una stupenda crocifissione del Beato Angelico, immersa nel blu, impreziosita dall’oro, scardinata nella sua perfetta simmetria dal fiotto di sangue di Cristo che sgorga dal costato. Tutte le opere in mostra sono una musica che parla all’Anima come un coro… angelico.

Giovanna Samà

