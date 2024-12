Gli scacchi ipermoderni: Euwe “L’insegnante”

RUBRICA – Max Euwe nacque a Watergraafsmeer nel 1901 ed è stato un forte scacchista olandese nonché quinto Campione Mondiale di scacchi dal 1935 al 1937, e presidente della FIDE dal 1970 al 1978.

Non fu mai un professionista degli scacchi in quanto la sua professione fu quella di insegnante di matematica nei vari istituti olandesi. Vinse ben 12 volte il campionato olandese e nel 1928 divenne Campione del Mondo Amatoriale con il punteggio di 12 su 15.

Dovendo però dedicarsi al lavoro e alla famiglia le sue presenze nelle competizioni internazionali si limitarono al periodo estivo durante le vacanze, anche se poté vantare delle sconfitte di misura nei match sostenuti contro Alechin nel 1926, contro Capablanca nel 1931 e contro Spielmann nel 1935. Nel torneo di Zurigo del 1934 si classificò secondo preceduto da Alechin ma sconfiggendolo nello scontro diretto. Fu concordato, grazie ad un comitato di sostegno olandese che reperì i soldi per la borsa, di organizzare la sfida mondiale nel 1935 e dopo una tremenda lotta di 30 partite, giocate in diverse città olandesi in un periodo di 80 giorni, il 15 dicembre Max Euwe divenne il quinto Campione Mondiale di scacchi.

La sua vittoria fu una grande sorpresa in quanto Alechine sembrava imbattibile, ma diversi sostenitori di Euwe dissero che il titolo era veramente meritato, in quanto Euwe ha dimostrato un gioco migliore ed una resistenza superiore. Altri addussero la colpa della sconfitta di Alechin ai suoi problemi con l’alcol, visto che diverse volte egli si presentò alla scacchiera visibilmente confuso. Di sicuro che Alechin non fu nel pieno della sua forma, ma grande merito va a Euwe che seppe resistere alle sfuriate del campione e ribaltare il pronostico.

Da notare che per la prima volta in una sfida mondiale i due contendenti si fornirono di allenatori che li prepararono per l’incontro. Nei due anni successivi Euwe dimostrò di meritarsi il titolo con buoni risultati anche se non con la superiorità dei suoi predecessori. Nel 1937 ebbe luogo la rivincita dove Alechin vinse nettamente. Si disse che in preparazione alla sfida Alechin smise totalmente di bere e ritornò allo stato di forma del periodo precedente quando dominò il mondo degli scacchi. Ad Euwe, uomo tranquillo e cavalleresco, mancò forse un po’ di grinta e di carattere a dispetto di un gioco tecnicamente all’altezza della sfida.

In seguito Euwe continuò a giocare ottenendo ancora buoni risultati, anche se la seconda guerra mondiale limitò l’attività di tutto il movimento scacchistico. Dopo la fine della guerra e la morte di Alechin Euwe fu considerato da molti il detentore morale del titolo ma la FIDE impose un torneo con i migliori giocatori in circolazione dove egli non riuscì a competere con i più giovani avversari.

Giocò per i Paesi Bassi dal 1927 al 1962 ben 7 Olimpiadi degli scacchi sempre in prima scacchiera. Scrisse oltre 70 libri di argomento scacchistico di cui i più importanti sono “Il trattato di scacchi” “Gli elementi statici del mediogioco” e “Gli elementi dinamici e soggettivi del mediogioco” tradotti anche in italiano.

Rivestì anche l’incarico di presidente della FIDE e nel suo periodo dovette lottare non poco contro la supremazia della Federazione Sovietica per bilanciare le scelte da prendere per l’equilibrio mondiale degli scacchi. Dovette affrontare l’incontro del secolo tra Spassky e Fischer, la sucessione allo stesso Fischer, la sfida tra Karpov e Korchnoj e le olimpiadi di scacchi del 1976 in Israele riuscendo a gestire tutte le situazioni grazie alla sua imparzialità. Morì ad Amsterdam nel 1981.

Euwe-Maroczy Bad Aussee 1921 Difesa Francese variante McCutcheon [C12]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 Cf6 4. Ag5 Ab4 5. e5 h6 6. Ad2 Axc3 7. bxc3 Ce4 8. Dg4 g6 9. h4 c5 10. Ad3 Cxd2 11. Rxd2 Da5 12. Th3 cxd4 13. Axg6! Dc7 14. Tf3 Tg8 15. Txf7 Dxc3+ 16. Re2 d3+ 17. cxd3 Dxe5+ 18. Rf3 Tf8 19. Tf5+ Rd7 20. Txf8 Dxa1 21. Tf7+ Rd8 22. Db4 Cd7 23. Dd6 Dh8 24. Ce2 e5 25. Cf4 exf4 26. Af5 De8

27. Axd7 Axd7 28. Tf8 abbandona 1-0 Il re al centro è un bersaglio troppo facile.

Keres-Euwe Zandvoort 1936 Difesa Francese variante di spinta [C02]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. Cf3 cxd4 5. Dxd4 Cc6 6. Df4 f5 7. Ad3 Cge7 8. O-O Cg6 9. Dg3 Ae7 10. Te1 O-O 11. a3 Cb8 12. Cbd2 a5 13. Cb3 Ca6 14. a4 Cb4 15. Cfd4 Ad7 16. Ab5 Cc6 17. c4 Cxd4 18. Cxd4 Ac5 19. Dd3 Axb5 20. Cxb5 Dh4! 21. Df1 Tad8 22. Ae3 d4! 23. Ad2 d3 24. b3 f4 25. Te4 Tf5 26. Tae1 Th5 27. h3 Tg5 28. Cd6 Dxh3 29. Axf4 Cxf4 30. Txf4

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

ARTICOLI PRECEDENTI

8 settembre – Gli Scacchi ipermoderni: il campione russo Aleksandr Alechin

4 Giugno – Gli scacchi moderni: Capablanca

2 Aprile – Scacchi il gioco senza età. Una partita strana…

9 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. Gli scacchi moderni: Lasker

2023

27 dicembre – Scacchi il gioco senza età. Il Fegatello

25 ottobre – Scacchi il Gioco senza età. Gli scacchi moderni: Steinitz

9 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Sfida tre due geni: Einstein vs Oppenheimer

7 Luglio – Scacchi il gioco senza età. L’enigmista scacchista

23 Maggio – Scacchi il gioco senza età. Ding Liren 17° Campione Mondiale

20 Aprile – Scacchi il gioco senza età. Morphy il “genio prodigioso”

14 Marzo – Scacchi il gioco senza età. Il periodo romantico

14 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. L’evoluzione

9 Gennaio – Scacchi il gioco senza età. I pioneri

2022

7 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Lo stallo, quando si pareggia negli scacchi

7 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Intelligenza artificiale vs umano

4 Luglio – Scacchi il gioco senza età. Il “Matto Affogato”

1 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Il “dono greco”

27 Aprile – Scacchi il gioco senza età. La partita a scacchi viventi

30 Marzo – Scacchi il gioco senza età. “La trappola di Reti”

25 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. Paul Morphy e il matto dell’opera

31 Gennaio – Scacchi il gioco senza età. Judit la “Regina”

2021

16 Dicembre – Scacchi il gioco senza età. L’emozionante partita di Harry Potter

23 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Consigli sulle Aperture

30 Ottobre – Scacchi il gioco senza età. Il Matto di Légal

23 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Il Barone di Munchhausen e gli scacchi

03 Agosto – Scacchi il gioco senza età. L’orologio degli scacchi

12 Luglio – Scacchi il gioco senza età. La vera storia dell’automa detto “il turco”

23 Giugno – Scacchi il gioco senza età. La Leggenda degli Scacchi

7 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Scacco Matto!

27 Maggio – Scacchi il gioco senza età. Mini Corso per conoscere i movimenti dei pezzi

17 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La storia del Circolo Spassky di Lecco

07 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La Regina degli scacchi