Alla scoperta di 50 donne italiane illustri a Palazzo delle paure

RUBRICA – Carissimi lettori, bentrovati! In questo venerdì di poco successivo alla festa della donna desidero rendervi partecipi di una straordinaria scoperta che riguarda proprio le donne, scoperta fatta per caso a Palazzo delle Paure durante la visita guidata alla mostra “L’arte dell’incisione, grandi maestri nelle collezioni di grafica del sistema museale urbano lecchese” (bellissima esperienza della quale ho già raccontato in un precedente articolo).

Fra le varie opere ha catturato la mia attenzione una grande acquaforte del Gennaio 1872 che ritrae ben 50 “DONNE ITALIANE ILLUSTRI nelle Scienze, nelle Lettere, nelle Arti, e nelle Opere di pubblica Beneficenza dai più remoti tempi ai giorni nostri (laddove I giorni nostri, ricordiamo, sono quelli del gennaio 1872 n.d.s.) proposte ad esempio nelle scuole e negli Istituti di Educazione Femminile dal Cav.re Professore Leone Tettoni”.

Cinquanta volti che raccontano 50 storie infatti sotto il ritratto di ogni donna potrete leggere alcune notizie che la riguardano.

Per esempio, se a catturare la vostra attenzione fosse Cantelli Tagliazucchi Veronica scoprireste che era “vignolese, nata circa il 1716. Valente nella poesia e nell’arte del miniare (…)”.

Se invece vi lasciaste conquistare dallo sguardo dolce e malinconico di Agnesi Gaetana scoprireste che “Studiò il latino, il greco, il francese ed il tedesco. S’applicò alle scienze esatte, alla metafisica, ma a tutti questi studi preferì le matematiche. Fu onorata da Benedetto XIV e dall’imp. Maria Teresa. Morì nel 1799 prestando pietose cure alle ricoverate del L.P. Trivulzio, dove si era ritirata”.

se ad attrarvi fosse Gambara Veronica, con due civettuole roselline sul capo a corredo dell’impeccabile pettinatura, scoprireste che “era nata in Brescia nel 1485. Coltivò felicemente la poesia. Rimasta vedova in giovine età di Giberto signor di Correggio divise la vita tra le occupazioni che davale il governo dè suoi stati e l’educazione dè suoi figli”.

E se ad attrarvi fosse l’enigmatico sorriso di Ghisi Diana? Leggereste che era “Mantovana, nata nel 1536, appartenente ad una famiglia di incisori in rame, il suo nome salì a grido molto maggiore di quello di suo padre e dei suoi due fratelli (…)”.

Difficile sfuggire, infine, all’imperiale ed imperioso profilo aquilino di Giulia Mammea, “madre di Alessandro Severo imperatore dei Romani, che assunse le reddini del governo e fu reggente del figlio e dell’impero, quando Alessandro salì al trono all’età di soli 17 anni”. Si noti che Mamea, nella sua veste di co-reggente, usava accompagnava il figlio nelle campagne militari novità che causò malumori nell’esercito al punto che durante la campagna contro i Parti alcune truppe si ribellarono e uccisero l’imperatore e la madre nella tenda imperiale.

Insomma cari lettori, ce n’è davvero per tutti i gusti, perciò vi invito a visitare la mostra e come in una speciale caccia al tesoro, a cercare l’opera di cui sopra all’interno del percorso espositivo e, una volta trovatala, a cercare, in mezzo ai 50 volti ritratti, quelli delle donne di cui vi ho parlato; le “scoverete”? Sono proprio curiosa di scoprirlo!

Giovanna Samà

