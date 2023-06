Rinite, non solo allergie. Come curare le infiammazioni della mucosa nasale

Allergie, iper-reattività nasale, stress e infezioni sono tutte cause di rinite

Come si diagnosticano e quali terapie sono utili? Ce ne parla la dott.ssa Fuoco, otorinolaringoiatra del centro medico In Salus

LECCO – Naso occluso, starnuti frequenti, secrezioni nasali, difficoltà a respirare con le narici e quindi respirazione orale con conseguente gola secca: sono tutti sintomi che possono dipendere dall’infiammazione della mucosa nasale. In medicina viene definita rinite e ce ne sono di diverse tipologie in base alla causa scatenante.

“I turbinati sono strutture ossee presenti nelle fosse nasali, rivestiti da una mucosa di tipo respiratorio riccamente vascolarizzata, in grado di modificare il proprio volume in risposta a stimoli esterni di varia natura (agenti irritativi, flogistici, traumi). Si distinguono in superiore, medio ed inferiore e la loro funzione è quella di riscaldare, umidificare e filtrare l’aria inspirata che dovrà poi raggiungere il distretto respiratorio broncopolmonare – spiega Dott.ssa Ida Fuoco, otorinolaringoiatra del centro medico In Salus di Lecco – Quando l’aumento di volume di tali strutture nasali, in particolare di quelli inferiori, è eccessivo e costante nel tempo, si instaura il quadro patologico di ipertrofia dei turbinati”.

Comune è la rinite allergica, patologia infiammatoria cronica che può ricorrere con cadenza stagionale o essere perenne a seconda del tipo di allergene. Viene invece definita rinite vasomotoria quando questa infiammazione è dovuta a iper-reattività nasale di cui non sia dimostrabile una base allergica, scatenata da stimoli legati alle temperature, clima, emotività o fattori chimici.

Si parla di rinite medicamentosa se causata da un abuso di spray con azione vasocostrittrice. Altre cause che incidono sullo stato della mucosa nasale sono le infezioni, inquinamento e lo stress.

“La diagnosi è realizzabile con una visita otorinolaringoiatrica che preveda sia una rinoscopia anteriore che una fibroscopia per lo studio della porzione posteriore delle fosse nasali – spiega la dott.ssa Fuoco – In molti casi è opportuno completare la diagnostica con una valutazione allergologica. La terapia medica è essenzialmente sintomatica con spray nasali a base di corticosteroidi e vasocostrittori; nella forma allergica, utile è anche la terapia con antistaminici oltre che evitare, dove possibile, l’esposizione agli allergeni scatenanti la problematica”.

L’intervento può rappresentare una soluzione “nei pazienti con ostruzione cronica e persistente, con scarsa risposta alla terapia medica – spiega l’otorinolaringoiatra – e si esegue in anestesia locale senza necessità di ricovero; le tecniche oggi utilizzate sono sempre più conservative e meno cruente tanto da non prevedere l’utilizzo di tamponi nasali”

Al centro In Salus di Lecco è possibile eseguire una prima valutazione accompagnata da fibroscopia e rinoscopia anteriore per una corretta diagnosi. È poi possibile eseguire, direttamente al centro medico e con brevi tempi d’attesa, anche la turbinoplastica.“Il recupero funzionale post operatorio è rapido e indolore – aggiunge la dottoressa Fuoco – senza necessità di particolari cure , se non lavaggi con soluzioni saline”.

Dott.ssa Ida Fuoco

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

