(S)Punti di Vista. La rinascita interiore con gli haiku giapponesi e il libro del tè

RUBRICA – Carissimi lettori bentrovati! Oggi desidero condividere con voi una piccola grande scoperta, si tratta di un librino che è una piccola gemma: “Il libro del tè” di Okakura Kakuzo. Vi domanderete perché oggi desidero raccontarvi proprio questo e io vi rispondo subito: è di questi giorni la notizia che un’incisione intitolata “The Great Wawe” dell’artista giapponese Hokusai è stata venduta per 2,76 milioni di dollari, un vero record! Vi domanderete ancora cosa c’entra questo col “Il libro del tè” ebbene io scoprii questo incredibile testo qualche anno fa (per la precisione era il 2017) proprio alla mostra “Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi e volti del Giappone” allestita a Palazo Reale a Milano in occasione dei 150 anni dal primo Trattato di amicizia e di commercio tra il Regno d’Italia e l’Impero del Giappone; in quell’occasione vidi per la prima volta dal vivo e dal vero proprio “La grande onda” (e “trentasei -mirabili nds- vedute del Monte Fuji”).

Sebbene siano trascorsi sei anni, ricordo nitidamente la bellezza delle opere esposte accompagnate da haiku o da frasi tratte dal “Libro del tè”. Fu così che corsi ad acquistarlo insieme all’altro piccolo gioiello “Haiku, il fiore della poesia giapponese da Basho all’Ottocento” (a cura di Elena dal Pra, Arnoldo Mondadori Editore) trovato d’occasione a metà prezzo, uno scrigno zeppo di pietre preziose a soli 4,75 euro (inutile dire quanto mi sentissi felice e fortunata). Ve li consiglio entrambi di cuore perché sono sicura che lasceranno un segno e perché in effetti sono molto adatti a questo inizio di primavera in quanto favoriscono la “rinascita” interiore.

Giusto per incuriosirvi un po’ ecco uno degli haiku (gli haiku sono componimenti poetici della letteratura giapponese di sole 17 sillabe) che preferisco:

“Tra i fiori che si scuriscono

la bianca peonia

cattura la luna”

(Kato Gyodai)

Un capolavoro di poesia, sintesi, ermetismo; un canto dell’anima che non lascia indifferenti.

Quanto al “Libro del tè” ve ne propongo uno stralcio a mio avviso davvero significativo che segue il racconto da parte dell’Autore dell’incontro mortale fra Spirito e Materia nel gran principio del Non Principio allorquando l’Imperatore Giallo, Figlio del Cielo, trionfò su Shuhyung, il demone del buio e della terra che nella sua angoscia di perdente urtò per sbaglio la volta solare mandando in frantumi la celeste cupola di giada; allora le stelle precipitarono dal loro nido, la luna errò senza meta nei selvaggi abissi della notte. In preda alla disperazione l’Imperatore Giallo cercò in lungo e in largo qualcuno in grado di riparare i Cieli; la sua ricerca non fu vana, dal mare d’Oriente si levò una regina, la Divina Niuka, munita di corna e coda di drago che saldò nel suo magico calderone l’arcobaleno dei cinque colori così ricomponendo il Cielo sulla Cina.

Questo il mito ma ecco come Kakuzo lo attualizza: “Il cielo della moderna umanità è stato mandato in pezzi dalla ciclopica lotta per la ricchezza e il potere. Il mondo procede a tentoni nell’ombra proiettata dall’egoismo e dalla volgarità. La conoscenza si acquisisce attraverso la cattiva coscienza, la generosità si pratica con l’ottica del possibile ricavo. Oriente e Occidente, come draghi scagliati in un mare in fermento, si battono invano per riconquistare il gioiello della vita. Abbiamo bisogno di una nuova Niuka che ponga riparo all’ingente devastazione. In attesa della grande avatara , però, concediamoci un sorso di tè. Lo splendore del meriggio illumina i bambù, le fontane gorgogliano di gioia, il fruscio dei pini risuona nella teiera. Abbandoniamoci a sogni evanescenti, indugiando nella mirabile insensatezza delle cose”.

Giovanna Samà

