Cancro al seno: ecco perché la prevenzione è fondamentale

Ogni quanto va eseguita una visita senologica o un’ecografia?

Controlli periodici per una diagnosi precoce: i consigli dei professionisti del Centro In Salus di Lecco

LECCO – Ogni anno in tutto il mondo vengono diagnosticati più di un milione di nuovi casi di carcinoma della mammella e 400.000 donne muoiono per questa malattia. Si tratta della patologia tumorale di gran lunga più frequente nel genere femminile e rappresenta il 30,3% di tutti i tumori: in Italia nel 2020 sono stati diagnosticati 54.976 nuovi casi di tumore maligno della mammella nelle donne e circa 500 negli uomini (Dati AIRTUM – Associazione Italiana Registri Tumori). Una donna su 8 è destinata ad ammalarsi di cancro alla mammella nel corso della vita.

L’incidenza dipende oltre che dal genere anche dall’età; il cancro della mammella rappresenta la neoplasia più frequente in tutte le classi di età, sebbene con percentuali diverse: 41% nelle giovani tra i 40 e i 49 anni, 35% tra i 50 e i 69 anni e 22% oltre i 70 anni. Occorre purtroppo sottolineare il fatto che attualmente l’età di insorgenza del tumore alla mammella si sta abbassando e, seppur raramente, capita di osservare casi anche nelle trentenni.

In Italia il tumore al seno è anche la prima causa di morte per tumore nel genere femminile in tutte le fasce di età, ma con un decremento importante negli ultimi anni. La sopravvivenza media a 5 anni è dell’ 87%. Tale dato è il migliore di tutti i Paesi Europei grazie alla diagnosi in fase precoce e alla possibilità delle donne di curarsi presso le Breast Unit, strutture dedicate dove si creano le opportune condizioni di trattamento clinico, comunicazione, riabilitazione fisica, sostegno psicologico, attivazione familiare, recupero sociale e reinserimento nel mondo del lavoro. L’elemento decisivo di questo miglioramento nella sopravvivenza e nella qualità di vita è identificabile nel fatto che le equipe dei centri dedicati lavorano in modo interdisciplinare e sono specializzate nelle patologie della mammella.

La donna con problemi di patologia mammaria va dunque considerata al centro del sistema organizzativo e va accompagnata a ogni passo del suo lungo e articolato percorso in modo che non si senta persa o abbandonata in alcuna sua fase, secondo un modello assistenziale che garantisca un costante collegamento fra la donna e le figure professionali coinvolte nel processo di diagnosi, cura, riabilitazione e follow-up. Per poter arrivare a una diagnosi precoce, è opportuno effettuare periodicamente la visita senologica a partire dai 20-25 anni. Nel corso di tale visita lo specialista prescriverà gli esami del caso.

In cosa consiste la visita senologica?

La visita senologica viene effettuata dallo Specialista Chirurgo che si occupa di Senologia, quindi da un medico formato e dedicato alla prevenzione e alla cura delle patologie della mammella, in particolare del tumore. Nel corso della visita vengono innanzitutto raccolti dati anamnestici che riguardano la storia della donna e della sua famiglia per poter valutare i fattori di rischio per il tumore alla mammella. In funzione dell’età e dei fattori di rischio, verranno consigliati controlli periodici di esami quali la mammografia e l’ecografia e l’intervallo di esecuzione della visita senologica, che solitamente deve essere effettuata annualmente. Inoltre, nel corso della visita senologica si insegna alla donna la tecnica dell’autopalpazione.

Tra i 20 e i 40 anni generalmente non sono previsti esami particolari, ma solo la visita senologica annuale. Solo in situazioni particolari – per esempio familiarità, presenza di noduli o per altri fattori di rischio – è possibile approfondire la visita con un’ecografia o altro. La mammografia non è raccomandata perché la struttura troppo densa del tessuto mammario in questa fascia di età renderebbe poco chiari i risultati. Dai 40 anni le donne dovrebbero cominciare a sottoporsi a mammografia, meglio se associata ad ecografia vista la struttura ancora densa del seno. La mammografia viene eseguita personalizzando la cadenza sulla base dei fattori di rischio quali la storia familiare e la densità del tessuto mammario, ma a questa età solitamente deve essere eseguita annualmente.

Attualmente dai 45 anni parte il programma di screening, per cui le donne ricevono da ATS l’invito ad effettuare la mammografia. Tale accertamento potrebbe richiedere degli approfondimenti diagnostici, per cui la donna viene richiamata. Non sempre l’approfondimento diagnostico si accompagna ad una diagnosi di malattia oncologica, per cui non ci si deve preoccupare qualora si venisse richiamati. Tale esame di screening viene effettuato annualmente fino all’età di 49 anni, poi dai 50 ai 74 anni la chiamata è biennale. Oltre i 74 anni è necessario che ciascuna donna prosegua da sola il programma di prevenzione effettuando una mammografia ogni 2 anni, fino a quando le condizioni di salute lo permettono.

Perché fare una visita senologica al Centro In Salus?

E’ importante effettuare la visita senologica con specialisti dedicati e al Centro In Salus sarete visitati da personale esperto, che fa parte della Breast Unit della Provincia di Lecco in grado di offrire alle donne un percorso di diagnosi e cura completo, anche con l’appoggio di un laboratorio esterno all’avanguardia esperto in genetica.

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

