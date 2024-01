Papilloma virus e tumori: la prevenzione è l’arma più efficace

Pap test, Hpv test e vaccino, come difendersi dal papilloma virus. Ce ne parla la dott.ssa Dell’Anna, ginecologa del centro In Salus

LECCO – Spesso è associato ad un problema sanitario prevalentemente femminile, ma il Papilloma virus interessa anche l’uomo e la prevenzione è dunque importante per entrambi i sessi. Ne parliamo in questa puntata di ‘A tu per tu con la salute’ insieme alla dottoressa Tiziana dell’Anna, ginecologa tra i professionisti del centro In Salus di Lecco.

“Si tratta di un virus estremamente diffuso, sia negli uomini che nelle donne, ed è responsabile di diverse lesioni non solo a livello genitale ma anche a livello cutaneo – per esempio è il virus responsabile delle verruche – E’ oggi l’infezione a trasmissione sessuale più frequente” spiega la dottoressa.

“Nella maggior parte di casi, la risoluzione avviene spontaneamente senza causare lesioni ma, in una piccola percentuale di soggetti che si infettano, questo virus può essere molto pericoloso perché origine di tumori, il più frequente è sicuramente il tumore del collo dell’utero”.

L’introduzione del Pap test, esame di screening per individuare le lesioni della cervice uterina, “ha rappresentato una pietra miliare per la prevenzione contro questo tumore – spiega la dottoressa dell’Anna – ma esiste ormai da tempo un altro tipo di strumento che ci consente di prevenire ‘a monte’ le conseguenze del virus, ovvero evitarne l’infezione: si tratta del vaccino, offerto gratuitamente a ragazze e ragazze di 12 anni e fortemente raccomandato perché, limitando le infezioni, possiamo evitare l’insorgere di diversi tumori anche nella popolazione maschile”.

Un’ulteriore arma contro il Papilloma virus è stata introdotta in anni recenti: si tratta dell’HPV Test. “In tutto simile al Pap Test – rimarca la ginecologa – questo esame non ha l’obiettivo di individuare le lesioni nel collo dell’utero ma ricerca direttamente il Dna del Papilloma Virus e consente di definire quali pazienti siano più rischio nello sviluppare le lesioni”.

“Oggi sappiamo quindi molto del Papilloma virus ed è sulla prevenzione che dobbiamo insistere con i nostri ragazzi, per evitare che in futuro possano andare incontro a malattie tumorali”.

La dottoressa Tiziana Dell’ Anna riceve presso il Centro Medico Polispecialistico In Salus di Lecco. E’ possibile prenotare un appuntamento online o telefonicamente. La tua salute è la nostra priorità.

Dott.ssa Tiziana Dell’Anna

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512