Diastasi Addominale: nuova frontiera nella riabilitazione abbinata alla Radiofrequenza

RUBRICA – La diastasi addominale è un problema che colpisce molte persone, in particolare dopo la gravidanza. Questa condizione si verifica quando i muscoli retti dell’addome si separano, creando una sorta di “buco” nella parete addominale. I risultati di questa separazione includono un aspetto flaccido dell’addome, debolezza muscolare e possibili problemi digestivi e posturali. Fortunatamente, esiste una soluzione innovativa che sta rivoluzionando il mondo della riabilitazione: la radiofrequenza.

La Radiofrequenza nella riabilitazione della diastasi addominale

La radiofrequenza è una tecnica avanzata che sfrutta onde elettromagnetiche per generare calore nei tessuti trattati. Nel contesto della riabilitazione della diastasi addominale, la radiofrequenza è stata impiegata con successo per stimolare la produzione di collagene e rinforzare i muscoli addominali indeboliti. Ma come funziona esattamente?

Valutazione Iniziale. Prima di iniziare qualsiasi trattamento, un professionista altamente qualificato valuterà la gravità della diastasi addominale del paziente per determinare se la radiofrequenza è l’opzione giusta.

Applicazione. Durante la procedura, un dispositivo a radiofrequenza viene applicato sulla zona interessata. Le onde elettromagnetiche penetrano nei tessuti sottocutanei senza danneggiare la superficie della pelle.

Stimolazione del Collagene. La radiofrequenza riscalda i tessuti, favorendo la produzione di collagene. Questo processo contribuisce al rafforzamento e al compattamento dei muscoli addominali.

I Vantaggi della Radiofrequenza

La radiofrequenza offre diversi vantaggi che la rendono una scelta attraente per chi cerca una soluzione alla diastasi addominale.

Minimamente Invasiva. A differenza degli interventi chirurgici che richiedono incisioni e lunghi tempi di recupero, la radiofrequenza è un trattamento non invasivo.

Trattamento Rapido e Indolore. Le sessioni di trattamento sono generalmente brevi e, ancor più importante, i pazienti raramente sperimentano dolore o disagio significativo.

Chi è un Candidato Ideale?

La radiofrequenza è particolarmente adatta per coloro che presentano una diastasi addominale di lieve o moderata entità e preferiscono evitare un intervento chirurgico.

In conclusione

La riabilitazione della diastasi addominale mediante l’utilizzo della radiofrequenza rappresenta una soluzione innovativa per affrontare questa condizione. Tuttavia, è fondamentale sottoporsi a una valutazione da parte di un professionista qualificato prima di intraprendere qualsiasi trattamento. La radiofrequenza può produrre risultati significativi in modo poco invasivo, aiutando le persone a rafforzare la parete addominale e ottenere un aspetto più tonico. È importante ricordare che la radiofrequenza costituisce solo una parte del piano di riabilitazione per la diastasi, che include anche terapie manuali ed esercizi di respirazione e rafforzamento muscolare. La strada verso una parete addominale più forte e un benessere migliorato potrebbe essere più vicina di quanto si pensi, grazie a questa innovativa approccio di riabilitazione.

Maddalena Cattaneo – ostetrica

Sofia Bormolini – fisioterapista

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512