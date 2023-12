L’equipe è composta dai Dott.ri Augusto Palermo e Vittore Costa, chirurghi specializzati nel trattamento e nella cura delle patologie di anca e ginocchio

Il Centro In Salus accoglie con entusiasmo due nuovi professionisti specializzati nella chirurgia articolare mininvasiva, portando una ventata di innovazione agli interventi protesici all’anca e al ginocchio. Questa nuova prospettiva si focalizza sulla chirurgia mininvasiva anteriore dell’anca come soluzione definitiva per pazienti che cercano un recupero veloce con ridotto dolore e minimi rischi.

L’artrosi dell’anca, una condizione che può compromettere significativamente la qualità di vita, trova nella chirurgia protesica mininvasiva una soluzione efficace e duratura. L’equipe del Centro In Salus si specializza in artroprotesi mininvasive di primo impianto, sia singole che bilaterali simultanee. Questi interventi diventano necessari quando la sostituzione dell’articolazione è l’opzione migliore per garantire un adeguato benessere.

Abbiamo avuto l’opportunità di discutere di questa innovativa pratica con il Dott. Vittore Costa, specialista in Ortopedia presso In Salus. Il Dott. Costa sottolinea come la chirurgia mininvasiva anteriore dell’anca offra un recupero rapido, con un notevole riduzione del dolore e praticamente senza il rischio di lussazioni, un elemento ben noto nelle procedure di via postero laterale.

Questo nuova approccio non solo offre una soluzione avanzata per affrontare le sfide legate all’artrosi dell’anca, ma si estende anche alle grandi revisioni per sostituire modelli protesici obsoleti e usurati. La sua efficacia è evidenziata anche dalla rapidità del recupero e dalla riduzione dell’uso di trasfusioni, contribuendo a migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva del paziente.

Come avviene la chirurgia mininvasiva per via anteriore dell’anca? Qual è il candidato ideale all’intervento?

La chirurgia mininvasiva per via anteriore dell’anca avviene attraverso una minima incisione di pochi centimetri (5-6 cm) che, grazie alla variante “bikini”, diventa invisibile perché nascosta dagli slip.

Tutto ciò è possibile perché la via anteriore non lede alcun tipo di muscolo, ed è talmente “poco aggressiva” che i pazienti sono assolutamente autonomi dopo poche ore dall’intervento; tanto che nella mia Clinica a Parigi tali interventi li eseguo in regime di day hospital già dal 2014.

È una tecnica che si presta per qualsiasi paziente, ma che esprime il suo massimo potenziale nei pazienti sportivi e attivi.

Quali sono i vantaggi della tecnica mininvasiva per l’impianto di protesi d’anca? Perché si ricorre alla via anteriore?

La via anteriore sfrutta una “strada” già presente che ci permette di raggiungere l’articolazione “scivolando” tra le masse muscolari che vengono semplicemente divaricate e mai sezionate come in altre vie classiche (la via laterale o la via postero laterale).

Storicamente nata a metà dell’Ottocento come via per la chirurgia pediatrica, si è diffusa nel mondo proprio per quei pazienti giovani sportivi attivi che necessitavano di alte prestazioni. La soddisfazione di tali pazienti era tale che progressivamente tale tecnica si è diffusa anche per I pazienti anziani più fragili, che tuttavia necessitavano di ridurre al massimo le perdite ematiche e il dolore post operatorio.

Quali sono i vantaggi per il paziente?

Il rispetto della muscolatura ha dei vantaggi immediati perché si azzerano il bisogno al ricorso delle trasfusioni, si riduce il dolore e si permette la mobilizzazione immediatamente dopo l’intervento, riducendo drasticamente il rischio di trombosi e azzerando i rischi di lussazione; aspetto di fondamentale importanza per il recupero della serenità e dell’autonomia di una vita senza ausili particolari o adattamenti delle proprie abitudini.

Inoltre, non dimentichiamoci che l’assenza di lussazioni consente il ritorno alle normali attività proprie di una vita di coppia, e che l’integrità del patrimonio muscolare consente il ritorno allo sport, che magari si era abbandonato proprio per la malattia artrosica.

Anche per l’artrosi di ginocchio vengono eseguite protesi totali o “parziali” mininvasive. Per protesi parziali si intendono quelle protesi che sostituiscono la cartilagine malata di una sola parte del ginocchio. Esse sono le monocompartimentali femoro-tibiali mediali o laterali e femoro-rotulee. In pazienti ben selezionati si possono sostituire con la protesi più articolazioni contemporaneamente. Nei casi di complicanze infettive o meccaniche vengono effettuati interventi di sostituzione-revisione della vecchia protesi con una nuova.

Quali sono i benefici?

I benefici immediati:

Un minimo impatto: significa che nella tecnica mini-invasiva la ferita cutanea è di ridotte dimensioni, ed inoltre vengono salvaguardati muscoli legamenti ed altre strutture importanti per la completa funzione dell’articolazione.

Minor sanguinamento: dalla ferita ridotta consegue minor perdita ematica, nessun bisogno di trasfusioni di sangue e una cicatrice meno evidente. Vi sono strategie farmacologiche ed anestesiologiche di controllo del sanguinamento, come mantenere la pressione bassa, non utilizzare drenaggi chirurgici, fare una buona emostasi.

Mobilizzazione immediata: il paziente può tornare a camminare dopo poche ore il giorno stesso dell’intervento, non perde mai l’autonomia. Così come cammina il giorno prima dell’intervento, così camminerà il giorno dopo.

Ruolo attivo del paziente nel recupero: il paziente stesso è parte attiva del suo recupero.

La mini invasività diventa un concetto allargato, che acquista davvero un forte impatto se affiancato ad una gestione medica e fisioterapica specialistica.

La gestione multidisciplinare del paziente prima, durante e dopo l’intervento, riduce fortemente lo stress psico-fisico ed il dolore post-operatorio ed agevola la ripresa.

Nel nostro Centro a Lecco potrete affidarvi al Dott. Augusto Palermo e al Dott. Vittore Costa, entrambi chirurghi specializzati nel trattamento e nella cura delle patologie di anca e ginocchio, che già operano nelle Cliniche Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo.

Il Dott. Palermo ed il Dott. Costa, ortopedici chirurghi di In Salus, credono fermamente nella Chirurgia dinamica: che rappresenta l’evoluzione della Chirurgia Mini-invasiva, perchè viene arricchita dal fattore umano. Unisce il saper fare chirurgico al saper creare relazioni dinamiche fra più figure professionali che mettono al centro la salute del paziente.

Il paziente viene accompagnato in diverse fasi che si possono riassumere in tre principali:

– La prima visita, in cui si punta molto sull’ascolto delle sue esigenze e delle sue specificità.

– Il confronto con il team, che può essere composto da Nutrizionista, Fisioterapista o Personal trainer, per garantire al paziente una preparazione massimale all’intervento chirurgico con l’obiettivo di un recupero post-chirurgico molto veloce.

– Recupero efficace e rapido.

Il Centro Medico Polispecialistico In Salus si conferma quindi come un punto di riferimento per l’innovazione nella chirurgia articolare, offrendo soluzioni avanzate e professionisti altamente qualificati per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da problemi articolari.

