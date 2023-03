(S)Punti di Vista. Alla scoperta del complesso storico di San Michele a Torre de Busi

RUBRICA – Carissimi lettori, eccoci di nuovo insieme come ogni venerdì. Oggi desidero condividere un’altra meravigliosa scoperta: il complesso storico di San Michele a Torre dè Busi. Un luogo meraviglioso costruito su un costone di roccia fra due torrenti composto dalla Chiesa dedicata all’Arcangelo, dall’oratorio di San Domenico, da due mulattiere e da un loggiato al momento impraticabile. Ci sono stata domenica in occasione dell’apertuna Fai (è un luogo del cuore).

All’interno dell’oratorio sono emersi degli affreschi databili intorno alla fine del trecento di una bellezza inenarrabile, Madonne in trono, una dolcissima Madonna del Latte, Santo Stefano, un martire non identificato e alcune scene della vita di Gesù.

Hanno catturato la mia attenzione in particolare alcune incisioni dalle forme svariate, stelle, lune, nodi, sulle gambe dei santi o sui loro mantelli (mai sul volto).

Atti di vandalismo? Segni in codice? Ce lo spiega Annalisa Bonfanti, restauratrice e guida volontaria al Complesso; “Si tratta- racconta l’esperta- di graffiti devozionali. Sono stati realizzati volutamente con uno strumento appuntito direttamente sul film pittorico, in modo abbastanza ordinato senza rompere la lettura dei personaggi rappresentati, nelle aree inferiori delle pitture. Ci sono anche delle parole scritte in latino e, pare, qualche lettera greca; si ritiene che i segni siano stati incisi da persone che sono passate di lì e hanno voluto lasciare testimonianza in questo luogo sacro, del loro passaggio e della loro fede; ci sono anche delle date. I disegni incisi sono molteplici- prosegue Bonfanti- “Tria” (anche detta “Triplice Cinta”), “Nodi di Salomone”, un “Nodo di San Giovanni”; inoltre sembra si possa identificare qualche simbolo della fertilità. Sono tutti simboli di origine pagana, celtica, ma poi assorbiti dal culto cristiano che afferiscono al legame fra Dio e l’uomo. Normalmente c’è un legame fra queste incisioni e i Santi su cui vengono rappresentati”.

Secondo gli studiosi i graffiti devozionali sono “documenti privati, messaggi di non facile interpretazione, ma spogli di tutta quell’iconografia che invece investe le pitture murali; perciò il loro messaggio in qualche modo è più vero e personale.”

Curioso, vero?

Se volete recarvi al Complesso Storico di San Michele trovate le date di apertura sulle pagine social della pro loco Valcava.

Non fatevi sfuggire l’occasione di una gita fuori porta all’insegna dell’arte, della cultura e della natura!

Poi fatemi sapere giovannasama71@gmail.com

Comitato per la valorizzazione plesso storico san Michele

Parrocchia, Alpini, volontari, pro loco,

Ogni quarta domenica del mese fino a november pagine social proloco valcava

