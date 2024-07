Come affrontare il caldo estivo con una dieta sana

Dai cibi ricchi di acqua alle bevande più adatte, una guida completa per una dieta estiva che aiuta a mantenere idratazione ed energia

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, è fondamentale adattare la nostra alimentazione per mantenere il corpo idratato e fresco. Il caldo estivo può causare disidratazione, affaticamento e altri problemi di salute, ma una dieta appropriata può aiutare a contrastare questi effetti. Ecco alcuni consigli su come scegliere gli alimenti giusti durante la stagione estiva.

Idratazione prima di tutto

La disidratazione è uno dei principali rischi durante l’estate. È essenziale bere abbondante acqua, ma anche consumare cibi ricchi di acqua può contribuire a mantenere il corpo idratato.

Frutta e verdura : angurie, meloni, cetrioli, pomodori, e zucchine sono ricchi di acqua e aiutano a mantenere un buon livello di idratazione.

: angurie, meloni, cetrioli, pomodori, e zucchine sono ricchi di acqua e aiutano a mantenere un buon livello di idratazione. Bevande rinfrescanti: vediamo quali sono le più adatte.

Attenzione alle bevande fredde!

Queste danno infatti una sensazione immediata di freschezza in quanto bere una bevanda fredda abbassa momentaneamente la temperatura della bocca e della gola, dando una sensazione di freschezza immediata. Inoltre la freschezza della bevanda può anche avere un effetto psicologico, facendoci sentire più freschi.

Ma in realtà vanno considerati gli effetti fisiologici a lungo termine, infatti il consumo di bevande fredde può causare la contrazione dei vasi sanguigni nel tratto digestivo, rallentando la digestione e potenzialmente causando disagio. In aggiunta, per riscaldare la bevanda fredda alla temperatura corporea, il corpo deve consumare energia, il che può portare a una lieve produzione di calore.

Bevande calde e termoregolazione

Paradossalmente, bere bevande calde può aiutare il corpo a raffreddarsi meglio in certe situazioni, in quanto aumentano la temperatura corporea centrale, stimolando la sudorazione che è un meccanismo di raffreddamento efficace, poiché l’evaporazione del sudore dalla pelle rilascia calore, aiutando così a raffreddare il corpo in modo più efficiente rispetto al consumo di bevande fredde.

Bevande ideali per l’estate

Acqua a temperatura ambiente o leggermente fresca : è meno stressante per il corpo rispetto alle bevande molto fredde.

: è meno stressante per il corpo rispetto alle bevande molto fredde. Infusi tiepidi : gli infusi di erbe tiepidi possono offrire idratazione senza gli effetti avversi delle bevande troppo fredde.

: gli infusi di erbe tiepidi possono offrire idratazione senza gli effetti avversi delle bevande troppo fredde. Bevande elettrolitiche: le bevande contenenti elettroliti possono aiutare a mantenere l’equilibrio idrico del corpo, specialmente in caso di sudorazione abbondante come quando si pratica sport.

Alimenti leggeri e freschi

Il caldo estivo può diminuire l’appetito, rendendo preferibili pasti leggeri e facilmente digeribili.

Insalate : le insalate miste, che combinano verdure fresche, frutta e legumi sono ideali per un pasto leggero e nutriente.

: le insalate miste, che combinano verdure fresche, frutta e legumi sono ideali per un pasto leggero e nutriente. Cereali facilmente digeribili : riso, farro, quinoa e soprattutto l’orzo, cereale rinfrescante per eccellenza, da accompagnare con delle verdure appena scottate in insalata e con l’aggiunta di alimenti fonti di proteine vegetali come legumi o tofu o animali come del pesce magro, molluschi o crostacei.

: riso, farro, quinoa e soprattutto l’orzo, cereale rinfrescante per eccellenza, da accompagnare con delle verdure appena scottate in insalata e con l’aggiunta di alimenti fonti di proteine vegetali come legumi o tofu o animali come del pesce magro, molluschi o crostacei. Preferire il pesce alla carne: I prodotti ittici sono una fonte eccellente di proteine leggere meno impegnative dal punto di vista digestivo rispetto a quelle della carne. Scegliere piatti come ad esempio il ceviche o insalate di mare può essere rinfrescante e salutare.

Ridurre i cibi pesanti e grassi

Durante l’estate è consigliabile limitare il consumo di cibi pesanti e grassi che possono aumentare la sensazione di calore e appesantire la digestione.

Evitare i fritti : I cibi fritti possono essere difficili da digerire e aumentare la sensazione di calore. Preferire metodi di cottura come la griglia o il vapore.

: I cibi fritti possono essere difficili da digerire e aumentare la sensazione di calore. Preferire metodi di cottura come la griglia o il vapore. Limitare i piatti elaborati: I piatti troppo elaborati e ricchi di salse possono essere sostituiti con preparazioni più semplici e fresche.

Moderazione con alcol e caffeina

Le bevande alcoliche e la caffeina possono contribuire alla disidratazione. È importante consumarle con moderazione e compensarle con abbondante acqua.

Bevande alcoliche : se si consuma alcol, è meglio scegliere bevande leggere e rinfrescanti come spritz o cocktail a base di frutta.

: se si consuma alcol, è meglio scegliere bevande leggere e rinfrescanti come spritz o cocktail a base di frutta. Caffè: limitare il consumo di caffè e preferire bevande fredde come il caffè freddo o il tè verde.

Spuntini sani

Gli spuntini possono essere un modo per mantenere l’energia durante la giornata senza appesantirsi.

Frutta fresca : scegliere sempre frutta di stagione, già naturalmente ricca di acqua e micronutrienti come pesche, albicocche, angurie e meloni, da preferire a ghiaccioli e gelati che, essendo ricchi di saccarosio, tendono a disidratare e necessitano di un ulteriore apporto di acqua.

: scegliere sempre frutta di stagione, già naturalmente ricca di acqua e micronutrienti come pesche, albicocche, angurie e meloni, da preferire a ghiaccioli e gelati che, essendo ricchi di saccarosio, tendono a disidratare e necessitano di un ulteriore apporto di acqua. Yogurt: lo yogurt, sia vaccino che di soia, magari con aggiunta di frutta fresca o cereali integrali, è ideale per uno spuntino leggero e nutriente.

Conclusione

Adottare un’alimentazione adeguata durante l’estate non solo aiuta a contrastare il caldo, ma contribuisce anche a mantenere un buon livello di energia e benessere generale.

Il dottor Jacopo Locatelli, biologo nutrizionista, è disponibile presso il Centro Medico Polispecialistico In Salus di Lecco. Per informazioni o appuntamenti, è possibile telefonare al numero 0341 367512.

Dott. Jacopo Locatelli – biologo nutrizionista

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

