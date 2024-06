Piede piatto, scoliosi e ginocchio valgo: parola all’ortopedico dei bimbi

Alcune patologie legate alla crescita possono correggerai da sole, altre volte serve invece l’intervento dello specialista

L’ortopedico pediatrico:“Importante monitorarle. Lo sport può aiutare. La cartella scolastica? Pesante. Meglio il trolley”

LECCO – Si definiscono patologie dell’accrescimento perché strettamente legate alla crescita fisica dei nostri bimbi: piede piatto, scoliosi e ginocchio valgo. Si manifestano nella loro evidenza da una certa età, in certi casi possono correggersi da sole, in altri invece occorre l’intervento di uno specialista.

Ce ne parla la dottoressa Desiree Moharamzadeh, ortopedico pediatrico del centro medico In Salus di Lecco: “A partire dai 6 anni, l’impronta del piede comincia a definirsi e ad assomigliare all’impronta definitiva. Per questo motivo, tra i sei e i dieci anni bisogna controllare la presenza o meno di un piede piatto con controllo clinico e esame podoscopico, mantendendo un atteggiamento di ‘wait and watch’ fino ai 10 anni. Nel caso vi sia una persistenza della deformità dopo questa età, meglio valutare delle opzioni terapeutiche come un plantare o un piccolo intervento chirurgico”.

Lo stesso vale anche per le ‘ginocchia a X’, come spesso viene definito il ginocchio valgo: “Le ginocchia, come il piede, si modificano con la crescita – spiega la dottoressa – Di fatto, devono raggiungere dei valori di valgismo definiti normali (tra i 5-7º) entro gli undici o dodici anni. Attorno ai 5-6 anni il valgismo può essere monitorato e corretto con un plantare. Nel caso persista attorno agli undici o dodici anni, può essere effettuato un intervento di modulazione della crescita”.

Infine la scoliosi, ovvero le asimmetrie della colonna vertebrale: “Attorno ai 10-12 anni si ha uno scatto importante di crescita e a questa età una eventuale asimmetria può deviare e diventare scoliosi – sottolinea l’ortopedico – Lo screening clinico evidenzia quelle asimmetrie che possono evolvere successivamente in scoliosi. Bisogna valutare se possa esistere una differenza nella lunghezza degli arti inferiori, correggendola si può andare a correggere anche la curva della colonna”.

Oggetto tradizionalmente legato alla vita scolastica di bambini e ragazzi, la cartella è una questione che crea più di un pensiero nei genitori: “Indubbiamente le cartelle che portano i nostri ragazzi sono pesanti. Il consiglio che do ai tanti genitori che mi chiedono, è quello di usare il trolley per evitare una posa sbilanciata in avanti, causata dal peso della cartella. Altrimenti di utilizzare lo zaino sempre nella maniera corretta, ovvero con entrambi gli spallacci adeguatamente indossati”.

“Lo sport può aiutare tantissimo nella correzione di queste patologie – aggiunge la dottoressa – se nel ginocchio valgo incide meno, diverso è il discorso riguardo al piede piatto, perché fare sport consente rinforzare la muscolatura e la formazione dell’arco plantare; per la colonna vertebrale aiutano soprattutto attività sportive di allungamento e di rinforzo della zona addominale e del tronco.

La dottoressa Desiree Moharamzadeh riceve presso il Centro Medico Polispecialistico In Salus di Lecco. È possibile prenotare un appuntamento online o telefonicamente. La tua salute è la nostra priorità.

Dott.ssa Desiree Moharamzadeh

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

