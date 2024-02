Mettersi a dieta: perché è importante rivolgersi ad un nutrizionista?

Sul web diete improvvisate e tante ‘tentazioni’ per perdere peso senza sforzi

Il nutrizionista Locatelli (In Salus): “Promesse impossibili, affidatevi ai professionisti”

LECCO – Perché rivolgersi ad un nutrizionista, quando ormai si possono trovare moltissime informazioni gratuitamente su internet? Le informazioni riguardanti cibo e alimentazione sono un flusso continuo attorno a noi e si può essere facilmente tentati di adottare una dieta in autonomia.

“C’è il rischio di affidarsi a suggerimenti provenienti da diversi youtuber, food blogger o influencer, i quali possono variare notevolmente in termini di affidabilità. Queste persone, anche se potrebbero vantare un ampio seguito e sembrare credibili, potrebbero mancare di una base scientifica nell’argomento che dichiarano di padroneggiare” rimarca il dott. Jacopo Locatelli, nutrizionista del centro In Salus di Lecco.

Anche se si è scelto di affidarsi ad un professionista, si potrebbero comunque incontrare difficoltà nel selezionare la persona giusta a causa della vasta quantità di informazioni disponibili.

“Si è attratti spontaneamente da coloro che promettono risultati rapidi con minimo sforzo. Tuttavia – sottolinea il dott. Locatelli – è importante tenere presente che i miracoli non esistono e chiunque prometta risultati immediati senza alcuno sforzo da parte tua sta, in realtà, proponendo qualcosa di impossibile”.

“Qualsiasi modifica comportamentale nel campo dell’alimentazione – chiarisce il nutrizionista – richiede una fase di transizione e implica il tuo coinvolgimento e impegno costante. La perdita di peso in modo sano e sostenibile non può infatti avvenire da un giorno all’altro.

Chiunque ti prometta un risultato immediato non dice la verità, e rischia di esporti a carenze nutrizionali e a possibili danni per la salute”.

“La nutrizione – ricorda Locatelli – rappresenta una disciplina scientifica dedicata all’analisi della connessione tra il cibo consumato e il nostro stato di salute. Considera una serie complessa di reazioni metaboliche e meccanismi che contribuiscono al mantenimento dell’equilibrio e della salute del nostro corpo, o viceversa. Solo professionisti con solide basi scientifiche sono in grado di comprendere appieno le implicazioni che le diverse scelte alimentari possono avere sulla salute individuale”.

Quindi, quando serve davvero rivolgersi ad un nutrizionista?

“Se desideri perdere peso e ritrovare una forma fisica in modo sano e duraturo – spiega il dottore – specialmente se nel corso degli anni hai accumulato peso a causa di abitudini poco salutari o situazioni specifiche come gravidanza, periodi di stress o patologie, il nutrizionista sarà in grado di consigliarti sull’approccio più adatto alle tue esigenze, consentendoti di perdere peso rispettando i tuoi ritmi di vita e senza privarti di nutrienti essenziali e del piacere di mangiare. Sarà in grado di aiutarti a stabilire aspettative realistiche e affrontare con successo i momenti di difficoltà che inevitabilmente si presenteranno nel percorso di perdita di peso”.

Oppure “se si soffre di patologie croniche quali ad es, diabete, malattie cardiovascolari, ipertensione, ipercolesterolemia, sindrome metabolica, disturbi cronici intestinali, osteoporosi o di carenze alimentari ad es. di ferro o vitamine del gruppo B, ma anche allergie o intolleranze alimentari (al glutine, al lattosio o ad altri alimenti). Riorganizzare la propria dieta dopo la scoperta improvvisa della necessità di evitare determinati alimenti rappresenta una sfida significativa. È fondamentale avere spiegazioni chiare e dettagliate in merito a quali cibi evitare, come identificare tali cibi negli elenchi degli ingredienti nei prodotti alimentari industriali, il che non è sempre ovvio. Il nutrizionista ci aiuta a capire come sostituire questi cibi in modo ottimale per evitare carenze di nutrienti essenziali e quali alternative sono a disposizione per permetterti di continuare a gustare il cibo come facevi prima della diagnosi”.

Ci si può rivolgere ad un nutrizionista “se si è in condizioni fisiologiche particolari – aggiunge Locatelli – In alcune fasi della vita, i requisiti nutrizionali subiscono variazioni significative ed è cruciale garantire una soddisfazione completa di tali necessità. Ad esempio, durante la gravidanza, l’allattamento, la pubertà, l’infanzia o la terza età. Se si pratica sport, sia a livello amatoriale che agonistico, per migliorare le performance e ridurre i tempi di recupero. Gli atleti hanno esigenze nutrizionali superiori rispetto a individui meno attivi, e pertanto devono prestare particolare attenzione alla loro alimentazione per evitare problemi o carenze che potrebbero compromettere la salute e le prestazioni sportive”.

Il parere di un nutrizionista è importante anche quando si vuole esplorare un nuovo modo di mangiare: “È sempre più diffuso il trend di cambiare la propria alimentazione per preservare gli animali, il pianeta e la propria salute – sottolinea il professionista di In Salus – Quando si adotta un nuovo regime alimentare, come ad esempio la dieta vegetariana o vegana, è essenziale pianificare accuratamente questa transizione in modo tale che soddisfi i tuoi fabbisogni nutrizionali e prevenendo eventuali carenze di nutrienti essenziali.

“Un ultimo aspetto, ma non meno importante, della competenza di un nutrizionista – conclude Locatelli – è la sua capacità di offrire sostegno emotivo e motivazionale durante il percorso di cambiamento. Modificare le abitudini alimentari può rappresentare una sfida emotiva, e la presenza di qualcuno che fornisce supporto e incoraggiamento può fare la differenza. Il nutrizionista sarà in grado di offrirti il sostegno emotivo di cui hai bisogno, rispondere alle tue domande, affrontare le tue preoccupazioni e aiutarti a superare gli ostacoli che potresti incontrare lungo il percorso. La sua presenza non solo fornisce orientamento nutrizionale, ma contribuisce anche a creare un ambiente di supporto che facilita il successo nel raggiungere i tuoi obiettivi di salute e benessere”.

Il dottor Jacopo Locatelli, biologo nutrizionista, è disponibile presso il Centro Medico Polispecialistico In Salus di Lecco. Per informazioni o appuntamenti, è possibile telefonare al numero 0341 367512.

Dott. Jacopo Locatelli – biologo nutrizionista

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

