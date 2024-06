Esplora il mondo in sicurezza: la medicina dei viaggi protegge la tua salute

Dalle vaccinazioni alla profilassi antimalarica: tutto ciò che devi sapere prima di partire

Per una consulenza specializzata, al Centro In Salus di Lecco è disponibile il Dott. Luca Luigi Fumagalli

La medicina dei viaggi, conosciuta anche come medicina del viaggiatore o medicina tropicale, è una branca della medicina che si occupa della prevenzione, della gestione e del trattamento delle malattie e degli altri problemi di salute che possono verificarsi durante i viaggi. Questo settore è cruciale per chi per pianifica viaggi in aree remote, particolarmente nelle regioni tropicali o in paesi in via di sviluppo, dove le condizioni sanitarie possono essere diverse da quelle a cui si è abituati.

La medicina dei viaggi si occupa di una vasta gamma di argomenti, tra cui:

Vaccinazioni : uno degli aspetti più importanti della medicina dei viaggi è l’immunizzazione contro le malattie endemiche nelle destinazioni specifiche. Le vaccinazioni possono proteggere i viaggiatori da malattie come l’epatite A e B, il colera, il tifo, la febbre gialla, la meningite e molti altri.



Profilassi antimalarica : in molte regioni tropicali, il rischio di contrarre la malaria è significativo. La profilassi antimalarica, sotto forma di farmaci preventivi, è essenziale per proteggere i viaggiatori.



Malattie trasmesse dagli insetti : queste includono malattie come la dengue, il virus Zika, la febbre del Nilo occidentale e altre infezioni trasmesse da zanzare, mosche tse tse e altri insetti. Le misure preventive, come l’uso di repellenti per insetti e abbigliamento protettivo, sono fondamentali.



Malattie gastrointestinali : la diarrea del viaggiatore è comune tra coloro che visitano regioni con standard igienico-sanitari più bassi rispetto a quelli a cui sono abituati. L’igiene alimentare e l’approvvigionamento di acqua sicura sono importanti per prevenirle.



Altitudine e viaggi aerei : la medicina dei viaggi si occupa anche delle complicazioni legate all’altitudine, come il mal di montagna, e dei problemi di salute associati ai viaggi aerei, come il rischio di trombosi venosa profonda.



Assistenza sanitaria locale : è importante conoscere le risorse mediche disponibili nella destinazione di viaggio e come accedervi in caso di necessità.



Viaggiatori con condizioni di salute preesistenti : chiunque abbia patologie conosciute preesistenti deve prendere in considerazione come gestirle durante il viaggio e, se necessario, consultare un medico per ottenere consigli specifici.





La medicina dei viaggi è fondamentale per garantire la salute e la sicurezza durante i viaggi, soprattutto in destinazioni esotiche.

Al Centro In Salus di Lecco è disponibile su appuntamento il Dott. Luca Luigi Fumagalli, esperto Infettivologo e Medico dei viaggi. Consultare un medico specializzato in medicina dei viaggi prima di partire può fornire informazioni preziose e consigli per proteggere la propria salute durante la vostra avventura.

Non esitare a contattarci per una consulenza prima di partire: chiama 0341367512 oppure scrivi a info@in-salus.it

Dott. Luca Luigi Fumagalli

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512