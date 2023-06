Spalle, che dolori: quali i trattamenti utili e come affrontare la riabilitazione

Approfondiamo con il dott. Eugenio Cesari, ortopedico specialista della spalla

Al centro In Salus un team altamente specializzato per una presa in carico a 360° del paziente

LECCO – La spalla è un’articolazione complessa, a cui spesso non diamo attenzione fino a quando non iniziamo ad avvertire fastidio o difficoltà nei movimenti. Le cause possono essere traumi oppure delle patologie degenerative.

“Queste ultime sono di due tipi: le patologie della cuffia dei rotatori, ovvero i tendini al di sopra dell’omero che permettono l’elevazione e l’extrarotazione dell’arto, e l’artrosi in caso di degenerazione della cartilagine – spiega il dott. Eugenio Cesari, ortopedico e traumatologo specialista di spalla e gomito del Centro In Salus Lecco – I trattamenti per le patologie possono essere differenti: conservativo e riabilitativo nei casi meno complessi riguardanti la cuffia dei rotatori, oppure chirurgico in artorscopia in regime day-surgery con metodica poco invasiva”.

In presenza, invece, di traumi “parleremo di quelli che possono riguardare sia l’apparato tendineo e l’apparato legamentoso che causano un’instabilità o una micro-instabilità della spalla causando delle lussazioni” spiega l’ortopedico.

Due i tipi di fratture che possono coinvolgere la spalla: “Si tratta delle fratture della testa dell’omero e le fratture della clavicola – spiega l’ortopedico – In caso di artrosi e fratture l’approccio è più invasivo: si interviene attraverso sintesi con la placca oppure la sostituzione della testa dell’omero con protesi adeguate”.

La riabilitazione

Il trattamento riabilitativo per le patologie riguardanti la spalla ha obiettivi diversi in base al paziente: “Si parla di trattamento conservativo quando il paziente non ha subito un intervento chirurgico, dove si recuperano i parametri di articolarità, di forza muscolare, di coordinazione e recupero del movimento – spiega il dott. Cesari – Oppure può essere post-chirurgico. In questo caso si cerca di lavorare dapprima con tecniche passive e poi attive con esercizi in palestra riabilitativa, oppure con trattamenti manuali o con l’ausilio di terapie fisiche (laser terapia, tecar terapia ecc). Gli obiettivi principali dopo un intervento chirurgico sono la riduzione del dolore ed il ripristino delle attività quotidiane semplici come bere, mangiare e pettinarsi”.

Al centro In Salus di Lecco, grazie alla creazione di un team altamente specializzato al centro, coordinato dal dott. Cesari, il paziente può contare sulla presa in carico a 360°, ottimizzando i tempi di diagnosi e recupero. Con visite congiunte tra equipe medica e fisioterapica, è possibile impostare un percorso riabilitativo specifico e adeguato alle principali patologie che coinvolgono la spalla.

Lesioni alla cuffia dei rotatori, artrosi spalla e sostituzione protesica, spalla congelata (capsulite adesiva), tendinite calcifica, lussazioni gleno omerali e microinstabilità sono le principali patologie della spalla trattate con grande successo. Il dott. Cesari si occupa inoltre della gestione delle patologie degenerative e post traumatiche con tecniche chirurgiche all’avanguardia mini invasive artroscopiche e open.

Dott. Eugenio Cesari

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

